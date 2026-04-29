De la Granja, experta económica: "En ocho años hemos pasado del carro de la compra al carrito, a la cesta, a la bolsa de plástico y a la de papel, compras más por menos"

En el programa 'La Linterna' de COPE, el espacio 'Clases de Economía' con el comunicador Ángel Expósito y la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha abordado la persistente subida del IPC y el coste de la vida. A pesar de una ligera moderación en los datos macroeconómicos, la percepción ciudadana y el análisis de los expertos apuntan a que el poder adquisitivo sigue mermando de forma notable.

El dato adelantado del IPC de abril indica que el coste de la vida es un 3,2% más alto, lo que supone dos décimas menos que la cifra registrada en marzo. Según el economista Javier Santa Cruz, esta leve desaceleración se debe a "la contribución negativa que tienen los precios de la electricidad" y a "la moderación que se ha visto en los precios de los combustibles desde más o menos mitad del mes de abril". A esto se suman las medidas de bajada de impuestos aplicadas. Pese a ello, Santa Cruz subraya que "los precios en España siguen subiendo en el mes de abril y lo hacen por encima de la media de la eurozona". La inflación, por tanto, afloja pero no da tregua.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y energía, ha bajado una décima, hasta el 2,8%. Este indicador es el que más preocupa a los analistas por ser más persistente y marcar la tendencia real de los precios, ya que refleja costes estructurales como los servicios, los márgenes de las empresas y, de manera destacada, los costes salariales. Un dato relevante para quienes piensan en su futuro, ya que con una tasa de inflación alta es posible recibir una mejor base reguladora para la jubilación.

(EPA) EFE Dos jubilados disfrutan del buen tiempo en la playa de El Zapillo en Almería

La cesta de la compra, en caída libre

Pilar García de la Granja ha calificado la situación de la cesta de la compra como "brutal". La experta ha ofrecido una imagen muy gráfica de la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años: "En los últimos 8 años hemos pasado del carro de la compra al carrito, a la cesta, a la bolsa de plástico y a la bolsa de papel, y si te descuidas, se van cayendo las cosas". Una evolución que resume en una frase contundente: "compras más por menos".

En ocho años hemos pasado del carro de la compra al carrito, a la cesta, a la bolsa de plástico y a la de papel, compras más por menos"

Freepik Mujer en el supermercado mirando los precios

Lejos de mejorar, De la Granja advierte de que "no tiene pinta de que esto vaya a bajar". La razón principal se encuentra en el contexto internacional, con "dos conflictos, Ucrania e Irán", que impactan directamente en "el precio del petróleo y del gas". Este encarecimiento, explica, "aplica no solo a los combustibles, sino también a los fertilizantes y, por lo tanto, a todo lo demás", dibujando un horizonte complejo para los precios.

El sentir de los ciudadanos

Esta realidad macroeconómica tiene un reflejo directo en el día a día de los ciudadanos. Los testimonios recogidos lo confirman. "Últimamente cada vez que voy a la compra compro 4 cosas, lo que antes me valía 20, ahora ya casi me dejo 40, es una barbaridad", lamenta una consumidora. Otra persona señala que la subida se nota "en la cesta de la compra, en la gasolina, en la ropa también, en casi todo, en los zapatos". Este encarecimiento generalizado ha provocado que aumenten los robos en supermercados, un coste que acaba asumiendo el cliente.