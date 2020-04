El Gobierno estudia ampliar el estado de alarma, lo más destacado de la mañana política

El Gobierno se plantea ampliar dos semanas más, hasta el 26 de abril, el estado de alerta en España. Es una de las noticias más destacadas de la mañana política en COPE, que te resumimos en cinco titulares

El Gobierno estudia ampliar el estado de alarma

“Ganar tiempo resulta clave”, inciden fuentes gubernamentales. La segunda prórroga sería anunciada por el propio Pedro Sánchez en una hipotética comparecencia el fin de semana, aprobada posteriormente en Consejo de Ministros para someterla a debate y votar en las Cortes, forzosamente antes de la medianoche del 11 de abril, seguramente en un Pleno matutino el próximo día 9, Jueves Santo. El Ejecutivo dejaría los últimos decretos por convalidar para más adelante, ya que dispone para ello de margen hasta finales de mes.

La oposición duda de las intenciones de Sánchez

Desde que comenzó la crisis del coronavirus el parlamento ha reducido al mínimo su actividad ordinaria, y solo se han convocado plenos, telemáticos además para la mayoría de los diputados, para convalidar los Reales-Decretos que va aprobando el Gobierno.

Parte de la oposición ha puesto el grito en el cielo por lo que consideran un “cerrojazo” del Ejecutivo al Congreso y al Senado para no dar cuentas de su gestión durante estos meses.

El artículo 116 de la Constitución asegura literalmente que, durante la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, “ no podrá interrumpirse” el funcionamiento de las cámaras”; y que esos estados “no modifican el principio de responsabilidad del Gobierno”.

Herrera critica las formas de la ministra de Trabajo

Herrera ha criticado a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz por su forma infantil de dar los datos del paro y cómo intentaba explicar a los periodistas, según ella, que los acogidos a un ERTE no son desempleados. "Esta situación la tiene que pilotar un Gobierno que está convencido de que puede hablar a los españoles como adolescentes mentales. Yo no soy quién pero le aconsejaría a la ministra de Trabajo que borrara un poco la sonrisa que sobra en estos momentos con diez mil muertos y casi un millón de nuevos parados", ha dicho.

La ministra de Trabajo dijo lo siguiente durante su comparecencia: "Observo que hay mucha dificultad en el entendimiento de qué son ERTEs. Voy a intentar explicarlo. Los ERTEs no son parados. Los hemos hecho para no destruir empleo. Es una especie de dique para no destruir empleo. A ver si soy capaz de explicarlo porque luego muchos periodistas lo preguntan. Yo creo que los niños y las niñas van a saber ya muy bien qué es un ERTE", dijo. Una respuesta que para Herrera es bastante similar a un "doble tirabuzón".

Rosa Díez cree que puede haber "responsabilidad penal" por el 8-M

La fundadora de UPyD, Rosa Díez, ha criticado la actuación del Gobierno en relación con la manifestación feminista del 8 de marzo. "Si sabían, ocultaron y lo permitieron hay una responsabilidad que llega a lo penal. Además de ser de una inhumanidad brutal. Esta gente incompetente y falta de humanidad es la que gobierna España", ha dicho Díez tras reconocer que al principio pensó que el vídeo era un fake.

“Que no se besa! “, decían las ministras del @PSOE el 8M. Ocultaron el riesgo, tendrán que responder por su irresponsabilidad dolosa. https://t.co/3COU8hDgc4 — Rosa Díez (@rosadiezglez) April 1, 2020

Las dificultades del Gobierno para traer material de China

El Gobierno sigue encontrando graves dificultades para traer material sanitario de China, a pesar de los muchos días que han transcurrido desde que comenzó la epidemia en España hace ya casi un mes. La decisión del Ejecutivo de centralizar la compra de materiales y quitar la competencia a las comunidades autónomas se ha revelado como un error.

