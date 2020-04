El repaso de Herrera a Yolanda Díaz por hablar a los españoles "como adolescentes mentales"

Carlos Herrera ha analizado este viernes los nefastos datos de desempleo del mes de marzo fruto de la crisis del coronavirus."Los datos del paro no necesitan ni análisis, porque hablan por sí mismos. En dos semanas se han destruido 833.000 puestos de trabajo. En marzo, se perdieron 18 empleos por minuto. Estamos oficialmente por encima de los tres millones de parados. Y no contamos los ERTEs", ha empezado diciendo en uno de sus monólogos.

A continuación, Herrera ha criticado a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz por su forma infantil de dar los datos del paro y cómo intentaba explicar a los periodistas, según ella, que los acogidos a un ERTE no son desempleados. "Esta situación la tiene que pilotar un Gobierno que está convencido de que puede hablar a los españoles como adolescentes mentales. Yo no soy quién pero le aconsejaría a la ministra de Trabajo que borrara un poco la sonrisa que sobra en estos momentos con diez mil muertos y casi un millón de nuevos parados", ha dicho.

La ministra de Trabajo dijo lo siguiente durante su comparecencia: "Observo que hay mucha dificultad en el entendimiento de qué son ERTEs. Voy a intentar explicarlo. Los ERTEs no son parados. Los hemos hecho para no destruir empleo. Es una especie de dique para no destruir empleo. A ver si soy capaz de explicarlo porque luego muchos periodistas lo preguntan. Yo creo que los niños y las niñas van a saber ya muy bien qué es un ERTE", dijo. Una respuesta que para Herrera es bastante similar a un "doble tirabuzón".

Herrera ha recordado este viernes a Yolanda Díaz que los ERTEs no los ha inventado este Gobierno. "Los rescató Fátima Báñez en la denostada reforma laboral de 2012. Si Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y todos los que han vociferando contra ella se la hubieran cargado, ahora no tendrían ERTEs. Medallas en el pecho, las justas", ha recordado.

Herrera ha dado la razón a Yolanda Díaz al señalar que un ERTE no es el paro, pero también ha recordado que muchos de los acogidos ahora a él acabarán desgraciadamente en el paro porque habrá empresas que no remonten la situación. "El recuento del paro cruel va a ser el que va a llegar en abril", ha terminado diciendo el comunicador.

EXPÓSITO: "¿POR QUÉ NOS TRATAN COMO A IMBÉCILES?"

Audio

En la sección de "El paseíllo del Tron", Expósito ha lanzado una batería de preguntas 'rebotado' por las palabras de Yolanda Díaz. "¿Por qué nos tratan como imbéciles? ¿Te imaginas que Fátima Bañez o Luis De Guindos llaman niños a los periodistas? ¿Te imaginas a los colegas progresistas y reformistas la que estarían liando hoy? ¿Estos saben lo que es pagar impuestos? ¿Saben esta señora e Iglesias que un autónomo trabaja como un auténtico cabrón toda su vida?¿Saben esta señora Rottenmeier y el líder chavista qué es competir en el mercado de trabajo o echar un curriculum fuera de la secta? ¿Por qué se creen superiores si no han dado un palo al agua en su vida fuera de papá Estado? Tú y yo les pagamos el sueldo, que no se olviden, así que deberían tenernos un respeto a todos los niños y niñas de este país", ha dicho.

Expósito también se ha preguntado si "la patraña de la revolución bolivariana" era esto y ha dejado una última reflexión. "El trabajo de la Ministra de Trabajo, el de Iglesias y el de Sánchez son temporales. Cuando dejen de ser Gobierno, nosotros seguiremos como periodistas, cotizando y pagando el sueldo al siguiente. Que no se les olvide", ha concluido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Herrera: “Deberían tener un poco más de respeto a los muertos”