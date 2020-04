Cierre del Parlamento: ¿prudencia o autocracia?

Desde que comenzó la crisis del coronavirus el parlamento ha reducido al mínimo su actividad ordinaria, y solo se han convocado plenos, telemáticos además para la mayoría de los diputados, para convalidar los Reales-Decretos que va aprobando el Gobierno.

Parte de la oposición ha puesto el grito en el cielo por lo que consideran un “cerrojazo” del Ejecutivo al Congreso y al Senado para no dar cuentas de su gestión durante estos meses.

El artículo 116 de la Constitución asegura literalmente que, durante la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, “ no podrá interrumpirse” el funcionamiento de las cámaras”; y que esos estados “no modifican el principio de responsabilidad del Gobierno”. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha argumentado que el registro de la Cámara Baja sigue abierto y que el control del Ejecutivo se está realizando ya “a través de respuestas por escrito a preguntas planteadas por los distintos grupos”.

Fuentes jurídicas consultadas por COPE aseguran, sin embargo, que esto no es suficiente y que si hay un momento en el que el control al Gobierno es necesario, es ahora... Lo contrario, apuntan, es entender “que estamos en una autocracia, y “que con declarar el estado de alarma se puede negar al parlamento”. Otras fuentes califican de “escandaloso y antidemocrático” lo que está haciendo el Ejecutivo. Sánchez, apuntan, solo comparece porque no hay otra forma de aprobar los Reales-Decretos, y “no hay ningún motivo para que no se puedan hacer más plenos telemáticos”. Parece, aseguran con ironía, “que el único representante de los españoles es el secretario de estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver”, que es quien filtra las preguntas que envían por escrito los periodistas en las convocatorias del presidente.

Con este panorama, se acumulan en el registro del Congreso las peticiones de comparecencia de diversos ministros y responsables públicos, y las preguntas al Ejecutivo. Pero desde Moncloa quieren marcar el relato en todo momento. El problema, es que como aseguran esas fuentes: “una cosa es controlar el virus, y otra descontrolar al Gobierno”.

En el Senado el panorama es bastante parecido. El PP ha intentado que se celebren plenos de control con unos pocos asistentes, pero PSOE y PNV sumaron sus votos para rechazar la propuesta. Los nacionalistas vascos, sin embargo, sí que sumaron sus votos a lo populares para que se convoque la Comisión General de las CCAA, Comisión a la que podrían acudir todos los presidentes autonómicos. El presidente de este órgano, el socialista Manuel Cruz, ha demorado esa decisión, y el PP le ha dado de plazo hasta hoy para hacerlo o pensarán, dicen, en otras medidas. Los populares se temen, eso sí, que Cruz convoque la Mesa de la Comisión, donde el PP no tiene mayoría, para fijar una fecha después de la pandemia, eso sí. Pero nuevamente eso dejará en evidencia a un Pedro Sanchez que siempre ha asegurado que quería hacer del parlamento el centro de la vida política...