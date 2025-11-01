Paco González, director de Tiempo de Juego, sobre el penalti de Nianzou sobre Giménez: "Es claro"

El Atlético de Madrid recibió este sábado al Sevilla en el Metropolitano en el encuentro correspondiente a la 11ª jornada en Primera División que comenzó a las 16:15h en el coliseo rojiblanco.

penalti a giménez

Hacia el minuto 60 del encuentro, el Atlético de Madrid se adelantó en el encuentro gracias a un tanto transformado por Julián Álvarez.

Penalti que cometió Nianzou después de que este se tirara a despejar el balón junto al punto de penalti, pero levantó el pie derecho y golpeó a Giménez en el muslo

Penalti de Nianzou sobre Giménez en el Atlético-Sevilla

En un primer momento, el colegiado Hernández Maeso no señaló la pena máxima, pero después de que fuera avisado desde el VAR, el árbitro principal acudió al monitor del VAR y decidió pitar el penalti.

la opinión de paco gonzález

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el director y presentador Paco González ve esa acción como un penalti "claro": "Nianzou quiere despejar el balón, no da y le pega tacos de refilón al muslo derecho de Giménez, que aprovecha para quedarse".

"Es claro. Es penalti de mala suerte, o sea, quiere despejar el balón. Es penalti de mala suerte, también te lo digo. Él quería dar al balón y ha pegado un rasponazo al muslo de Giménez", concluyó Paco González.

EFE Hernández Maeso, durante el Atlético-Sevilla

El especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, vio también clara la acción: "No es Nianzou el que toca la pelota, es Sorloth de refilón, pero justamente se la quita de en medio y lo que hace Nianzou es luego impactar en el muslo de Giménez".