Sabel Rincón, interiorista y divulgadora: "Si tu casa no se ve bonita, probablemente estés cometiendo este error: no es lo que compras, es cómo lo colocas"

La interiorista y divulgadora Sabel Rincón, conocida en redes como @sabel.rincon, ha desvelado uno de los trucos que utilizan los decoradores para que una casa se vea perfecta. Si a pesar de comprar objetos nuevos, la vivienda no luce como se esperaba, es probable que se esté cometiendo un error fundamental.

Según la experta, el problema no reside en los objetos que se compran, sino en la manera de disponerlos en el espacio. "No es lo que compras, es cómo lo colocas", afirma Rincón.

El truco que propone la interiorista es sencillo y rápido: en lugar de colocar los objetos decorativos de uno en uno y repartidos por la casa, hay que agruparlos en grupos de tres. Esta simple regla consigue que, automáticamente, el espacio se perciba como "más decorado, más pensado y mucho más elegante".

Se trata de una técnica básica en estilismo de interiores que ayuda a crear puntos focales y a dar cohesión a la decoración.

No es lo que compras, es cómo lo colocas" Sabel Rincón Interiorista y divulgadora

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Claves para un recibidor funcional

La entrada de una casa es su carta de presentación, y para que este espacio a menudo olvidado resulte acogedor, la diseñadora de interiores Gigi Zulueta (@gigi_zulueta) sostiene que "el arte cambia por completo la entrada de tu casa".

Recomienda crear una galería de cuadros o colocar una pieza con carácter para marcar el tono del hogar. Además, sugiere añadir una consola práctica con detalles cuidados como "una lámpara, unos libros de moda, un jarrón con flores y una vela".

Cuando el espacio es reducido, Zulueta aconseja crear un rincón funcional con un asiento cómodo y un perchero de diseño. Otro de sus trucos es la mezcla de texturas, como madera, metal y espejos, ya que "esa mezcla aporta profundidad y carácter, aunque el espacio sea pequeño".

Los espejos son un recurso clave para que un espacio parezca más ancho si se colocan en una pared larga.

La iluminación es el 40% de la decoración" Adannis Pérez Interiorista

La iluminación y el color, herramientas de bienestar

Una buena iluminación es fundamental. La interiorista Adannis Pérez asegura que "la iluminación es el 40% de la decoración".

En esta línea, la arquitecta Laura Gärna destaca la importancia de la iluminación circadiana, que se adapta a la luz solar.

Según Gärna, usar una luz incorrecta como "focos de techo o halógenos todo el día" puede provocar desde picor y mareos hasta problemas de visión o dolor de cabeza.

Los colores también influyen en el estado de ánimo. La interiorista Raquel Chamorro recomienda "pintar todo del mismo color" para agrandar visualmente la vivienda, pero desaconseja el blanco puro.

En su lugar, propone "un blanco roto, un visón muy clarito o un gris clarito". Por su parte, la arquitecta Andrea Baldoni desaconseja el rojo en dormitorios porque "pone el cerebro en alerta" y recomienda tonos celestes o verdes.

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Mobiliario con carácter y otros trucos

En cuanto al mobiliario para espacios pequeños, la regla de Raquel Chamorro es clara: "los muebles no deben ser grandes, nunca jamás". Aconseja que sean "pequeños, los justos y necesarios".

Además, tanto Chamorro como Pérez defienden las piezas heredadas, que aportan un valor sentimental y ecléctico. Integrar un mueble antiguo restaurado puede convertirlo en la pieza principal de una estancia.

Para los pasillos largos y estrechos, Adannis Pérez sugiere un truco de efecto óptico: "parecerá más corto si pintas la pared del fondo de otro tono o se decora con papel pintado".

Otros expertos aportan claves para zonas concretas, como José Ramón García, quien señala que en las cocinas, la altura ideal para un taburete de bar debe ser "entre 65 y 70 cm" para que sea funcional.