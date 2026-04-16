Arranz, experta en diseño: "Le ganarás metros al salón si lo divides en tres tercios mentalmente; todos los muebles deben concentrarse en uno de ellos"

El salón es hoy por hoy la habitación principal de la casa, el centro de reunión y el espacio destinado al relax. Por ello, su decoración y distribución son fundamentales para que sea cómodo, práctico y aprovechar al máximo el espacio.

En esta línea, la periodista especializada en diseño Laura Arranz ha desvelado en COPE Cool una serie de reglas y trucos para lograr que cualquier salón parezca más grande y funcional, independientemente de su tamaño.

La regla de los tres tercios para ganar espacio

Una de las técnicas más efectivas compartidas por la experta es la conocida como prueba de los tres tercios. El método consiste en dividir mentalmente el salón en tres partes iguales y analizar si todos los muebles podrían concentrarse en solo uno de esos tercios.

Según Arranz, "si la respuesta es no, es que quizás tengas piezas de las que necesitamos", lo que indica una tendencia a almacenar objetos innecesarios que restan comodidad y espacio.

Vista de alguno de los objetos que forman parte de la plataforma de interiorismo, diseño, tendencias y estilo de vida Casa Decor 2026

Le ganarás metros al salón si lo divides mentalmente en tres tercios; todos los muebles deben concentrarse en uno de ellos" Laura Arranz Experta en diseño

Claves para una distribución inteligente

Para maximizar los espacios, la experta recomienda usar siempre las paredes para apoyar los muebles más voluminosos, como sofás o estanterías, y mantener el espacio central libre de obstáculos.

"Hay que olvidarse de muebles que nos dividen espacios", señala. En su lugar, propone aprovechar las esquinas para crear "rincones íntimos", como una butaca de lectura.

Además, sugiere que debe haber una distancia de unos 80 centímetros entre muebles para poder pasar sin problemas.

Otros trucos visuales para generar sensación de amplitud son el 'efecto antiescala', que consiste en pintar rodapiés, paredes y puertas de un mismo color, preferiblemente en tonos claros, como apunta la interiorista Raquel Chamorro.

También son muy efectivos los suelos continuos, como los de microcemento, y el uso de espejos y cuadros de tamaño XL, que reflejan la luz y conectan con el exterior, al igual que las plantas.

EFE Vista de alguno de los objetos que forman parte de la plataforma de interiorismo, diseño, tendencias y estilo de vida Casa Decor 2026

El orden, una cuestión de prioridad

El espacio no lo es todo; el orden también es fundamental. La experta en organización Vanesa Travieso, conocida como _ponorden, asegura que una casa desordenada es el reflejo de decisiones aplazadas.

"Ordenar no es solo mover cosas, es enfrentarte precisamente a todas esas decisiones que has estado posponiendo durante meses, incluso años", explica Travieso.

Si eliges desorden, tendrás que seguir cargando con el caos que te quita energía"

La experta desmonta la excusa de la falta de tiempo, afirmando que se trata de una cuestión de prioridades. "Tenemos tiempo para ver el móvil, para ver una serie en Netflix, [...] pero después no tenemos ni 5 minutos para revisar y ordenar un solo cajón", critica.

Su filosofía es clara: "Si eliges desorden, tendrás que seguir cargando con el caos que te quita energía". La solución, concluye, es dejar de justificarse y empezar poco a poco, por un solo cajón.

Esta necesidad de orden y funcionalidad se alinea con las tendencias de los hogares del futuro. Según Arturo García, director de Sostenibilidad de Ikea en España, la superpoblación y la falta de recursos harán que en 2050 las casas sean "más pequeñas, sostenibles y tecnológicas". En este nuevo paradigma, el concepto de coliving o covivienda se normalizará, con espacios compartidos que fomentarán un nuevo sentido de comunidad.