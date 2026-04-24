David Sevilleja, experto en reformas: "Antes de comprar una vivienda, verifica que tres elementos estén en buen estado, aunque te meten urgencia"

La compra de una vivienda es una de las decisiones más importantes, pero la urgencia y la falta de conocimiento pueden llevar a obviar problemas graves. David Sevilleja, experto en reformas conocido por su canal de TikTok todosobrereformas, ha desvelado los tres aspectos fundamentales que se deben verificar para asegurar que el estado del inmueble es tan bueno como parece y evitar vicios ocultos.

El esqueleto de la vivienda

El primer punto a inspeccionar, según Sevilleja, es el estado de la estructura. En viviendas con muchos años, es crucial informarse bien, ya que es posible que vigas y pilares estén agrietados. Ignorar este aspecto podría obligar a una renovación completa de la estructura, lo que supone "empezar la casa por el tejado".

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Instalaciones y zonas húmedas

En segundo lugar, el experto aconseja verificar las instalaciones de la vivienda. Es vital que tanto la instalación eléctrica como la de fontanería no solo estén en buenas condiciones, sino que sean recientes y cumplan con el reglamento vigente. Esto no solo previene accidentes, sino que también reduce el consumo y evita el gasto de una renovación completa.

El tercer y más importante consejo se centra en la impermeabilización de las zonas húmedas. Áreas como duchas, terrazas o cubiertas deben estar protegidas con materiales innovadores. Sevilleja advierte contra el uso de materiales antiguos que "pueden acabar pudriéndose y causar grietas, filtraciones y humedades" y recomienda el uso de una lámina impermeabilizante multicapa que sea "maleable y duradera" y ofrezca garantía de por vida.

Getty Images/iStockphoto Albañil colocando ladrillos

¿Cuánto cuesta una reforma integral?

Poner a punto una vivienda requiere una inversión considerable. El arquitecto y experto en reformas, José Ramón García, arroja luz sobre esta cuestión, estimando que la reforma integral de una casa de 73 metros cuadrados útiles tiene un coste aproximado de 88.000 euros y un plazo de ejecución de unos cuatro meses.

Este presupuesto se traduce en unos 1.205 euros por metro cuadrado, aunque García matiza que el coste final puede oscilar entre los 1.200 y los 1.500 euros por metro cuadrado. La variación depende de factores como la calidad de los materiales, la instalación de sistemas de aerotermia para mejorar la eficiencia energética o la incorporación de domótica.

Si nos equivocamos en plazo, precio o alcance, te devolvemos el 50% del presupuesto" José Ramón García Experto en reformas

Para dar tranquilidad a los clientes frente a posibles desviaciones, José Ramón García ofrece una garantía total por contrato. El arquitecto asegura que si su equipo no cumple con lo pactado, se comprometen a una devolución sustancial: "Si nos equivocamos en plazo, precio o alcance, te devolvemos el 50% del presupuesto".