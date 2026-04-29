Jacobo Bergareche reflexiona sobre la última propuesta de Bildu para impulsar el euskera
La formación abertzale busca un nuevo estatus jurídico para dar prioridad al euskera en toda la comunidad foral, una medida que afectaría a los trabajadores
Publicado el
1 min lectura1:39 min escucha
En el programa 'Herrera en COPE', el escritor Jacobo Bergareche ha analizado en la sección ‘Traficantes de Palabras’ la última propuesta de Bildu: impulsar un nuevo estatus jurídico para el euskera en Navarra. La formación abertzale plantea otorgarle la condición de lengua nacional y de prioridad nacional lingüística.
Esta iniciativa pasa por revisar la zonificación de la lengua en la comunidad foral, que actualmente cuenta con tres zonas lingüísticas: una vascoparlante, otra mixta y una castellanoparlante. Según ha explicado Bergareche, la idea de Bildu es "hacerlo todo más sencillo administrativamente" y que el euskera sea considerado lengua nacional y prioritaria en todo el territorio.
ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST
La propuesta, según se ha detallado, permitiría ahorrar trámites y conllevaría la creación de 1.000 puestos de trabajo. Además, se promoverían subvenciones para dotar de profesores y escuelas de euskera, facilitando así el aprendizaje a los trabajadores del campo de Tudela y Tafalla para que puedan usarlo en ayuntamientos y centros de salud.
El dilema de los trabajadores inmigrantes
Jacobo Bergareche ha señalado que es previsible que muchos de estos trabajadores, que son magrebíes y subsaharianos, deban "abandonar el aprendizaje del castellano para priorizar la lengua que más oportunidades les ofrezca". El escritor ha añadido que "trabajar la alcachofa deja poco tiempo para estudiar un idioma, y estudiar dos no se lo podrán permitir".
Frente a esta perspectiva, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que el propósito de la medida es otro. Según sus palabras, "el objetivo es integrarles, acogerles y hacerles progresar". Finalmente, Bergareche ha concluido su intervención en 'Herrera en COPE' afirmando: "Confiamos siempre en el PSOE de Navarra para tomar la mejor decisión".
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.