Juan Ángel, de Albacete, y su récord en la mili: "Me comí 16 huevos cocidos con chorizo. La noche no me la quitó nadie"

El programa Herrera en COPE, en su sección 'La Hora de los Fósforos' presentada por Alberto Herrera, ha sido el escenario de una serie de confesiones sobre récords personales. Entre las historias compartidas por los oyentes, ha destacado la de Juan Ángel, un vecino de Albacete que ha relatado la asombrosa hazaña gastronómica que protagonizó durante el servicio militar obligatorio.

Una apuesta por 15 días de permiso

Juan Ángel, de 51 años, ha explicado que todo surgió a raíz de una apuesta mientras hacía la mili. El reto consistía en comerse 16 huevos cocidos y 15 chorizos en un tiempo que, aunque no llegó "ni al minuto", se completó en una sola noche. "Fue una apuesta que estaba haciendo la mili, y dice, si te lo comes, te damos 15 días, me dice, digo, pues eso está hecho", ha recordado el oyente.

El albaceteño ha descrito cómo llevó a cabo la proeza, alternando la ingesta de ambos alimentos: "Un boca de de huevo cocido y un boca de chorizo", y así sucesivamente. Para ayudar a pasar el contundente menú, utilizó el único líquido disponible en ese momento en el cuartel: "zumo de naranja", una combinación que ha sorprendido al comunicador.

Imagen de archivo, mili

La gesta tuvo el resultado esperado y, tal como ha confirmado, consiguió el premio. "¿Y le dieron los 15 días, Juan Ángel?", preguntó Herrera, a lo que el oyente respondió afirmativamente, confirmando que disfrutó de su merecido permiso de 15 días. Además, ha confesado una peculiar costumbre gastronómica: comer chorizo con chocolate.

Otros récords de los oyentes

La historia de Juan Ángel no ha sido la única en dejar boquiabiertos a los oyentes. Alfonso, un panadero de Ablitas (Navarra), ha compartido sus numerosos récords, entre los que se encuentran "el bocadillo de chistorra más grande del mundo", con 26 metros, y "la hamburguesa más grande de España", de 147 kilos. Además, ostenta el récord de ser la persona que más regalos le ha hecho a la reina Letizia y haber participado en 16 concursos de televisión.

He hecho el bocadillo de chistorra más grande del mundo" Alfonso Panadero

Por su parte, Esther, jubilada y tercera generación de hosteleros de un bar en Calzada de Oropesa, ha rememorado su propio récord. En un solo día de fiestas patronales, el 15 de agosto, llegó a servir 11 barriles de cerveza de 60 litros, lo que equivale a unas 3.300 cañas, en un pueblo de poco más de 500 habitantes.

Alamy Stock Photo Caña de cerveza en la barra de un bar

Finalmente, Francisco ha contado dos hazañas. Una familiar, de cuando en Nochevieja él y su primo sustituyeron las tradicionales uvas por 12 albóndigas y 12 croquetas cada uno. Y otra personal, al proclamarse "campeón del mundo de beber cerveza" tras derrotar a un estadounidense en la final de un concurso, un logro del que conserva un diploma.