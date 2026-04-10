María Baras, peluquera: "Si te salen canas la clave es que no se vea la línea en la raíz, usar reflejos dejando que se vea algo de cana y algo de tono"

La gestión de las canas es uno de los grandes temas en el mundo de la belleza. Para abordar todas sus vertientes, el programa 'COPE Cool', con María Bandera, ha contado con la estilista María Baras, peluquera de confianza de numerosas famosas. La experta ha compartido su principal consejo: la clave ya no es cubrir la cana, sino integrarla para evitar el antiestético 'efecto raíz' y no depender constantemente de la peluquería.

Mitos y realidades sobre las canas

Uno de los mitos más extendidos es que si se arranca una cana, salen siete más. María Baras ha sido tajante al respecto, calificándolo de "mito total". La estilista ha advertido del verdadero peligro de esta práctica: "puedes dañar el folículo piloso". De hecho, ha relatado que tiene clientas que, de quitarse las canas con pinzas, han llegado a provocarse "una especie de calva". Su recomendación es clara: "si te molesta, córtala, pero no la arranques".

Si arrancas una cana no crecen más y además puedes dañar el folículo piloso" María Baras Peluquera

Tampoco es científicamente cierto que el pelo canoso sea más fuerte. Según Baras, esta percepción se debe a que la textura de la cana puede ser diferente, a menudo "más áspero" o "un poco más encrespado", lo que nos hace sentir que es un pelo "más rudo". Sin embargo, insiste en que la evidencia científica dice que "el pelo es el mismo", simplemente ha perdido su pigmentación.

La coloración ideal: integrar en vez de cubrir

Para la peluquera, el mayor cambio en los últimos años no solo reside en que los tintes son mucho más amables con el cabello —con opciones "sin amoniaco", "orgánicas" o "barros" que se mezclan con agua—, sino en la mentalidad. La obsesión por "cubrir la cana al 100%" ha pasado a la historia. "Para mí la clave es intentar que no tener esa línea de marcada", ha afirmado.

Alamy Stock Photo Una mujer lava el pelo a otra en una peluquería

La solución que propone es jugar con técnicas que disimulen e integren el pelo blanco. Métodos como los "reflejos", las mechas "babylights" o los mencionados barros permiten matizar la cana y usarla a nuestro favor, como si fueran reflejos naturales. "Hacemos rubios con canas que nos sirven como si fuesen reflejos y son maravillosos", ha explicado, logrando una melena de aspecto natural que no delata el crecimiento de la raíz.

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Cuidados y tendencias del pelo blanco

Uno de los problemas del cabello canoso es que tiende a amarillear. María Baras señala como principales culpables a la exposición al "sol" y el uso de "herramientas de calor" como las planchas. Por ello, insiste en que un pelo con canas necesita más protección que nunca. Para momentos puntuales, existen productos como "sprays, polvos o barras" que actúan como un maquillaje capilar para disimular la raíz.

Finalmente, la experta ha celebrado la tendencia creciente de mujeres que deciden dejar su pelo blanco al natural, como se ha visto incluso en la reina Letizia. Lejos de ser un signo de dejadez, lucir una melena plateada se ha convertido en una declaración de estilo. "Es una oda a las canas, se llevan muchísimo", ha concluido Baras, resumiendo su visión con una frase contundente: "las defiendo un montón, y las adoro".