El CF Lorca Deportiva se coloca líder de grupo al ganar 1-3 al Muleño

El CF Lorca Deportiva es el nuevo líder del grupo XIII de Tercera División tras ganar 1-3 ante el Muleño en el partido jugado en el Municipal de Curtis. Los de Ibán Urbano ganaron 1-3 ante el cuadro rojiblanco con goles de Bolo, que ya suma 12 dianas, Garre que se erigiendo como uno de los futbolistas destacados en las últimas jornadas y un tanto de Higgins en la recta final del encuentro.

Ibán Urbano no pudo contar con Carrasco y Sergio Rodríguez lesionado y tampoco con Luismi que estaba sancionado y jugó con una defensa formada por Antoñito y Eric en los lateral con Robles y Cifu de centrales.

El lorquino Paco Miñarro volvió a salir de inicio y en punta de ataque, Oliva, Bolo y Garre llevaron el poder ofensivo.

Bolo adelantó a los lorquinos y Nono, ex del equipo de la Ciudad del Sol puso el empate en el marcador. Garre sería el autor del 1-2 y Higgins cerró el marcador con un tanto en la recta final del partido.

Camacho fue expulsado en los locales y el equipo de Ibán Urbano fue de menos a más. En la segunda parte, debutó el central argentino Tomás Baroni, fichaje que ha llegado procedente del Atlético Rafaela de Argentina y Sergio Piñero volvió a contar con minutos en los últimos compases del partido.

Tras esta victoria, el cuadro lorquino recibirá en el Artés Carrasco a un duro rival como es el caso del Atlético Pulpileño. El partido se jugará el domingo a las 18.00 horas en el Artés Carrasco. Luismi podrá jugar tras cumplir partido de sanción, se espera que Sergio Rodríguez pueda reaparecer y Carrasco seguirá siendo baja por el pinchazo en el gemelo de su pierna derecha durante el partido ante el Águilas FC.



En cuanto al mercado de fichajes, destacar que Dylan, una vez que ha solucionado sus problemas con el tránsfer ha sido cedido al Huércal Overa y Garre, está poniendo complicada su salida. Tras los goles anotados en los últimos partidos y sus buenas acciones en los partidos con el equipo blanquiazul, se está ganado un hueco en la plantilla de Ibán Urbano.

En los próximos días se podría cerrar la llegada de un central más, aunque habría que dar de baja a un jugador no sub 23. Mussoni sigue esperando que el Mazarrón le de el visto bueno para regresar el CF Lorca Deportiva y Vicente Meca, sub 23 que comenzara la temporada con el Águilas FC podría recalar en las próximas horas.