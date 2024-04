Luis García-Rey: "Del Partidazo de COPE saldrían un par de libros, pero no de novela negra"

Luis García-Rey nació en Vigo en 1981. Es conocido por su labor como periodista de deportes en la televisión. Su voz se puede escuchar por la noche en el Partidazo de COPE. Publicó su primera novela, Axel, en 2023 y Loor, su segundo trabajo, acaba de otorgarle el premio Primavera de novela.

Habrá más libros protagonizados por Axel Nash y Lorena Galván, dos policías muy especiales, que han llegado para quedarse. Aunque los libros pueden ser independientes, merece la pena seguir el orden original. Quienes se enamoraron de su primera novela, ya están disfrutando de Loor, un libro que comienza muy en alto, pero que depara miles de giros hasta conocer un desenlace más en alto todavía.

El novelista ha pasado por los micrófonos de COPE Cartagena para hablarnos de su libro y aunque no hay fecha, ya ha prometido que esta historia no se queda aquí y que no será una trilogía, sino una saga.









Novela de personajes

García-Rey se muestra feliz con el premio, pero más todavía con el reconocimiento del lector. "Mentiría si dijera que no me importa el dinero que supone el premio Primavera, pero también es verdad que me quedo con el cariño que estoy recibiendo de los lectores. Todo está siendo un sueño, porque yo era feliz con escribir un libro y con el segundo tengo el premio. Me gustaría la adaptación a la tele, porque yo escribo con imágenes y sonidos. Veo la adaptación y si viene Hollywood no le diremos que no", admite el gallego.

Le llama la atención la diferencia con su profesión como periodista de deportes. "Es curioso porque el mundo del deporte es muy hostil. Hay muchos 'haters' y nos insultan. No termino de acostumbrarme a ello. A mí nunca me viene bien que me insulten y con las novelas todo el mundo está siendo muy cariñoso y me dicen que se lo pasan muy bien". Él mismo reconoce que lo está pasando muy bien escribiendo los libros.

Su último trabajo incluye dos asesinatos con una peculiaridad, porque uno de los personajes principales es protagonista y con la maestría de los primeros casos tendrán que ir resolviendo Axel y Lorena, unos policías muy especiales. Son personajes que enganchan. "Yo creo que Axel y Loor son dos novelas de personajes, aunque sea novela negra. Con el argumento engancha, pero son dos personajes carismáticos que divierten mucho mientras van resolviendo situaciones complejas. Yo quiero más".

Uno de los puntos más divertidos son los pensamientos, escritos en cursiva, del inspector. Comenta el autor que gusta al lector, porque es algo que hacemos todos para poder convivir. Pensar una cosa y terminar diciendo otra y es que mucho de lo que ocurre en sus libros podría pasar en la vida real.

Situaciones reales

En la novela hay una influencer, policías, amores y muertos, concretamente dos y en circunstancias que podrían ser reales. "Quería acercar la novela también a los jóvenes que pasan mucho tiempo con sus teléfonos. Loor se mete en un lío que nos podía pasar a cualquiera. Conoce a una influencer, se van de cena y al despertar está envuelta en sangre abrazada al cadáver brutalmente asesinado, y no sabe si la ha matado. Ella manda un mensaje a Axel y le traslada su problema, porque lo hace cómplice. No nos pasará a ti y a mí, pero no es tan descabellado que pudiera pasar".

Es también una historia de amistad y por supuesto policíaca. En situaciones reales a él le escuchamos en el Partidazo de COPE, aunque de ahí no saldría una novela negra. "En el Partidazo habría argumentos para varios libros, pero sin crímenes. No serían de novela negra. Somos unos amigos pasándolo bien."

Inmerso en la promoción, reconoce que le faltan horas al día, pero que está disfrutando mucho de escribir, de la repercusión y emplaza a los enamorados de su saga a esperar un poco para tener el siguiente entre las manos.