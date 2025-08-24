Investigan el origen de la intoxicación de cincuenta personas en un hotel de La Manga
Los afectados han sido estabilizados por cinco equipos de Soporte Vital Avanzado movilizados por el 061
Agencia EFE
Publicado el
1 min lectura
El Gobierno de la Región de Murcia investiga ya el origen de la intoxicación que ha afectado a al menos 50 personas alojadas en un hotel de La Manga del Mar Menor.
Fuentes de la Consejería de Salud han informado a EFE de que técnicos de los Servicios de Seguridad Alimentaria y Zoonosis, y de Vigilancia Epidemiológica se han desplazado este domingo al hotel Cavanna para iniciar la investigación y determinar el origen del foco, que apunta a ser alimentario.
Ninguno de los afectados ha precisado ingreso hospitalario y todos han sido estabilizados por cinco equipos de Soporte Vital Avanzado movilizados por el 061 en las puertas del establecimiento hotelero situado en la zona de Cartagena.
Escucha en directo
COPE CARTAGENA
"¿Qué va a pasar con la población gazatí si intervienen las tropas israelíes? ¿Quién se va a hacer cargo de esos dos millones de personas? Son seres humanos, no es ganado"
Rubén Corral Castellanos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h