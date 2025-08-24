Investigan el origen de la intoxicación de cincuenta personas en un hotel de La Manga

El Gobierno de la Región de Murcia investiga ya el origen de la intoxicación que ha afectado a al menos 50 personas alojadas en un hotel de La Manga del Mar Menor.

Fuentes de la Consejería de Salud han informado a EFE de que técnicos de los Servicios de Seguridad Alimentaria y Zoonosis, y de Vigilancia Epidemiológica se han desplazado este domingo al hotel Cavanna para iniciar la investigación y determinar el origen del foco, que apunta a ser alimentario.

Ninguno de los afectados ha precisado ingreso hospitalario y todos han sido estabilizados por cinco equipos de Soporte Vital Avanzado movilizados por el 061 en las puertas del establecimiento hotelero situado en la zona de Cartagena.