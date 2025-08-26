Fermín, pieza clave para que el Barcelona pueda inscribir a todos sus jugadores

Fermín celebra uno de sus dos goles contra el Como en el Gamper.

Fermín puede ser la gran solución del Barcelona. El club catalán todavía necesita inscribir a tres de sus jugadores: Gerard Martín, Szczesny y Roony Bardghji. Para eso, Deco tenía en sus planes dar salida a Oriol Romeu, Iñaki Peña y Héctor Fort.

En principio Oriol Rumeu saldrá con la carta de libertad. Por la parte de Iñaki Peña todo apunta a que el jugador se irá cedido al Elche y Héctor Fort esperará hasta el último día del mercado, aunque su futuro parece que puede estar en Mallorca.

La nueva opción que tiene el Barça es la venta de Fermín. El club catalán está pendiente de recibir una oferta por parte del Chelsea para llevarse al jugador, como ha adelantado The Athletic. Con esta venta se terminarían todos los problemas del Barcelona a la hora de las inscripciones, como ha informado Helena Condis.

Alamy Stock Photo Fermín López (FC Barcelona) celebra tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de La Liga EA Sports entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estate Olimpic Lluis Companys el 18 de mayo de 2025 en Barcelona.

El único problema al que se puede enfrentar el Barcelona es que Fermín se quiere quedar en el Barcelona. De hecho, el propio jugador declaró en Tv3: "Culers. Tranquilos. Me quedo”. Hay que recordar en el mes de mayo el Barcelona estuvo abierto a escuchar ofertas por Fermín. Algo que finalmente no fructificó porque el jugador se sentía una pieza importante.

Ahora de los dos partidos que se han jugado ha salido como titular en el primer partido de liga, aunque fue destituido al descanso, y no contó con minutos contra el Levante.