Miguel Ángel Díaz descubre el canterano del Real Madrid que ocuparía el sitio de Ceballos: "Hará vida con el primer equipo"

El futuro de Dani Ceballos en el Real Madrid ha vuelto a agitar el mercado de fichajes. El centrocampista andaluz, que todavía tiene dos años de contrato con el club blanco, dejó caer la posibilidad de un adiós con una publicación en Instagram que encendió todas las alarmas. El mensaje “Last Dance” (“último baile”) generó especulaciones inmediatas sobre si su etapa en el conjunto merengue podría llegar a su fin más pronto que tarde.

En El Partidazo de COPE, el periodista Miguel Ángel Díaz dio todos los detalles de esta situación, subrayando que en la entidad madridista existe un plan claro en caso de que se confirme la marcha del utrerano. Y ese plan tiene nombre propio: un canterano que podría dar el salto definitivo al primer equipo.

La enigmática publicación de Ceballos

Según relató Díaz, “ahora mismo le ha quitado el foco y la portada Ceballos a Rodrygo”, ya que el centrocampista se convirtió en protagonista tras ese mensaje en redes sociales. En programas anteriores ya se había hablado de su viaje a Sevilla y de sus dudas sobre seguir, pero esta vez la incertidumbre ha ido un paso más allá.

Dani Ceballos posible "Last Dance" en el Real Madrid

La opción de salir es real. El Olympique de Marsella, presidido por Pablo Longoria, ha entrado en escena como posible destino, aunque el Real Madrid todavía no ha recibido ninguna oferta formal. Tal y como explicó el periodista de COPE, “si se quiere marchar, el club considera que no se le puede regalar. Tendrá que llegar una oferta”.

El tema económico es clave. Miguel Ángel Díaz apuntó que “mínimo 15 millones” debería ingresar el club por su traspaso, y no descarta que incluso esa cifra sea corta teniendo en cuenta su trayectoria. No hay que olvidar que el utrerano acumula siete temporadas como madridista, con una cesión en el Arsenal incluida, y fue importante el pasado curso antes de una lesión que frenó su protagonismo.

Más detalles sobre esta incertidumbre de Ceballos se pueden leer en la información de COPE sobre su enigmática publicación en Oviedo.

El canterano que está preparado

La gran sorpresa de la noche llegó con el nombre propio que deslizó el periodista: Thiago Pitarch. El joven centrocampista del filial blanco “puede empezar ya a hacer vida de jugador del primer equipo” si finalmente se consuma la marcha de Ceballos.

Alamy Stock Photo Thiago Pitarch Pinar del Real Madrid se sienta en el banquillo durante el partido de fútbol de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid CF y el CA Osasuna en el Estadio Santiago Bernabeu

Díaz lo explicó con claridad: el Real Madrid perdería “una pieza, no de las más importantes, pero sí un jugador de equipo que completa la plantilla”. En ese caso, el club no acudiría necesariamente al mercado, sino que apostaría por su cantera. Pitarch podría aprovechar la oportunidad que se abriría en el centro del campo, donde Carlo Ancelotti ya cuenta con nombres de peso como Modric, Kroos, Valverde, Tchouaméni, Camavinga o Bellingham.

El valor de mercado y las dudas

El debate sobre el precio de salida también centró parte de la conversación en El Partidazo. Joseba Larrañaga preguntó directamente: “¿Que es una oferta interesante, Miguel, 15 o 20 millones?”. A lo que Díaz respondió: “Hombre, yo creo que mínimo 15. Es que a Ceballos no lo puedes regalar”.

Este escenario coloca a Ceballos en una encrucijada:

Mantenerse en el Real Madrid como jugador de rotación.

Aceptar una oferta del extranjero, como la del Marsella, si se formaliza.

Volver a España, donde el Betis siempre aparece como opción sentimental, como ya recogió COPE en anteriores informaciones .

Por ahora, no hay una decisión firme, pero la sensación es que los próximos días serán determinantes para conocer si el utrerano continuará en el Santiago Bernabéu.

Un desenlace inminente

El periodista de COPE fue claro: “Vamos a ver qué pasa de aquí al lunes”. El mercado de fichajes encara su recta final y Ceballos aparece como uno de los protagonistas inesperados. Lo que parecía un verano tranquilo para él se ha complicado en cuestión de días.

Mientras tanto, el Real Madrid observa con calma. Si llega una oferta adecuada, estudiará la salida. Si no, seguirá contando con un futbolista de garantías. Y, en paralelo, prepara el terreno para dar protagonismo a un canterano que está listo para dar el salto.

Más información sobre las condiciones que exige el club blanco al Betis y a otros equipos interesados puede leerse en la cobertura de COPE sobre el posible traspaso o en la última actualización de Tiempo de Juego sobre el estado de las ofertas.

El futuro de Dani Ceballos, entre la continuidad y la despedida, marcará los próximos días en el Bernabéu. Y puede abrir la puerta a que un nuevo talento de la cantera cumpla su sueño de consolidarse en el primer equipo.