La indignación de Dani Senabre por una posible de Fermín: "Está en el escalón inmediatamente inferior a..."
El colaborador de COPE expresó su desacuerdo con la posible marcha de Fermín por la importancia que tiene para el equipo.
Fermín está en la cuerda floja. El jugador del Barcelona está cerca de dejar la Ciudad Condal en un momento en el que el Barça necesita salidas para poder llevar acabo las tres inscripciones que les faltan.
Para que puedan jugar Gerard Martín, Szczesny y Roony Bardghji tendrían que salir Oriol Romeu, Iñaki Peña y Héctor Fort. Ahora, los otros dos nombres que más suenan son los de Fermín y Marc Casadó.
El catalán fue una de las piezas clave la pasada temporada tras la lesión de Marc Bernal y De Jong. Tanto es así que se convirtió en un jugador imprescindible para Hansi Flick, aunque con la vuelta del de Países Bajos Casadó empezó a perder protagonismo en el equipo.
El otro jugador que parece que también puede salir es Fermín, otra pieza clave. ¿El problema? La falta de minutos. El jugador fue titular ante el Mallorca en Son Moix, aunque fue destituido al descanso. Además, no contó con minutos contra el Levante, algo que al jugador no le sentó nada bien. De hecho, se pudieron ver unas imágenes de Flick hablando con el jugador al conocer que no iba a ser titular.
la opinión de dani senabre
Por eso, y tras los rumores de una posible salida de Fermín, seguramente a la Premier League, Dani Senabre aseguró en su canal de X, antiguo Twitter, que "si el Barça vende a Fermín me parece la cagada más grande en mucho tiempo".
"Para mí está en el escalón inmediatamente inferior a Lamine y Pedri", terminó diciendo el colaborador de COPE.
