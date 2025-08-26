La indignación de Dani Senabre por una posible de Fermín: "Está en el escalón inmediatamente inferior a..."

Fermín está en la cuerda floja. El jugador del Barcelona está cerca de dejar la Ciudad Condal en un momento en el que el Barça necesita salidas para poder llevar acabo las tres inscripciones que les faltan.

EFE Fermín celebra uno de sus dos goles contra el Como en el Gamper.

Para que puedan jugar Gerard Martín, Szczesny y Roony Bardghji tendrían que salir Oriol Romeu, Iñaki Peña y Héctor Fort. Ahora, los otros dos nombres que más suenan son los de Fermín y Marc Casadó.

El catalán fue una de las piezas clave la pasada temporada tras la lesión de Marc Bernal y De Jong. Tanto es así que se convirtió en un jugador imprescindible para Hansi Flick, aunque con la vuelta del de Países Bajos Casadó empezó a perder protagonismo en el equipo.

Alamy Stock Photo Fermín López (FC Barcelona) celebra tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de La Liga EA Sports entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estate Olimpic Lluis Companys el 18 de mayo de 2025 en Barcelona.

El otro jugador que parece que también puede salir es Fermín, otra pieza clave. ¿El problema? La falta de minutos. El jugador fue titular ante el Mallorca en Son Moix, aunque fue destituido al descanso. Además, no contó con minutos contra el Levante, algo que al jugador no le sentó nada bien. De hecho, se pudieron ver unas imágenes de Flick hablando con el jugador al conocer que no iba a ser titular.

la opinión de dani senabre

Por eso, y tras los rumores de una posible salida de Fermín, seguramente a la Premier League, Dani Senabre aseguró en su canal de X, antiguo Twitter, que "si el Barça vende a Fermín me parece la cagada más grande en mucho tiempo".

"Para mí está en el escalón inmediatamente inferior a Lamine y Pedri", terminó diciendo el colaborador de COPE.

canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).