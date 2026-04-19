La sarcopenia: la enfermedad silenciosa que ataca tus músculos y acelera el envejecimiento

La sarcopenia es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida progresiva de la masa muscular, lo que conlleva una disminución de la fuerza y del rendimiento físico. Aunque durante años se consideró una consecuencia normal del envejecimiento, la experta en medicina natural Carlota Olaizola explica en COPE Euskadi que "hoy se reconoce como una patología con un impacto clínico importante". Su relevancia radica en que afecta directamente a la autonomía de las personas mayores, aumentando el riesgo de caídas y la dependencia.

El músculo, un órgano clave

Más allá de la fuerza, los músculos son un "propio órgano" con una influencia decisiva en la metabolización de la glucosa. Según Olaizola, "el músculo se come la glucosa", por lo que la falta de masa muscular impide que el cuerpo procese el azúcar de forma eficiente. Esta glucosa "se queda en sangre, y esa es la que va a hacer luego todos los problemas de salud".

Factores de riesgo y enfermedades asociadas

La edad es el principal factor de riesgo. La pérdida de músculo comienza a partir de los 40 o 50 años y se acelera con el tiempo. Se estima que las personas de más de 65 años sufren una disminución de entre el 10% y el 20%, cifra que se eleva a más del 50% en los mayores de 80 años. A esto se suman otros factores como los cambios hormonales, la disminución de la actividad física y la inflamación crónica latente.

La edad es el principal factor de riesgo para esta enfermedad

La sarcopenia está directamente relacionada con múltiples patologías. Entre ellas se encuentran las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias, la diabetes y el síndrome metabólico. Además, se ha demostrado su vínculo con el deterioro cognitivo y la demencia, un descubrimiento relativamente reciente que subraya la importancia de mantener una buena musculatura.

Tener músculo previene la demencia senil" Carlota Olaizola Experta en medicina natural

Como explica la experta, "tener músculo hace que hagas prevención de demencia senil". La falta de una musculatura fuerte también agrava la artrosis y los problemas musculoesqueléticos, ya que se pierde equilibrio y los pilares de aguante del cuerpo se debilitan, lo que conduce al conocido como "síndrome de la fragilidad" en las personas muy mayores.

Un problema de salud pública prevenible

Las consecuencias clínicas de la sarcopenia son graves: mayor riesgo de caídas y fracturas, pérdida de la independencia, aumento de las hospitalizaciones y una peor recuperación de las enfermedades. Esto la convierte en un problema de salud pública que incrementa los costes sanitarios y reduce drásticamente la calidad de vida. "Una persona mayor puede vivir hasta muy mucho tiempo solo, si realmente tuviera una buena musculatura", destaca Olaizola.

Una persona mayor con buena musculatura puede vivir hasta sola mucho más tiempo" Carlota Olaizola Experta en medicina natural

La buena noticia es que la sarcopenia es prevenible. La experta subraya dos claves fundamentales: seguir una dieta hiperproteica, especialmente a partir de los 65 años, y realizar ejercicio de peso y resistencia. Actividades como usar "un par de pesitas" o botellas de agua, e incluso los ejercicios de silla, son altamente beneficiosos para mantener la fuerza, el equilibrio y la independencia durante el envejecimiento.