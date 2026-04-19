Renfe cancela nueve trenes en Galicia este lunes por falta de maquinistas: estos son los servicios afectados

Renfe se ha visto obligada a suprimir nueve servicios ferroviarios de Media Distancia en Galicia, previstos para este lunes 20 de abril. El motivo es la "ausencia simultánea" de cuatro maquinistas con base en Vigo, una situación que ha "impedido ejecutar los turnos programados" con normalidad, según ha comunicado la compañía ferorviaria.

La falta de aviso previo de estas ausencias ha provocado que no se pudieran cubrir cuatro de los servicios, a pesar de los" intentos de la compañía por reubicar personal", señalan. Para garantizar el derecho a la movilidad de los viajeros, Renfe ha activado un Plan Alternativo de Transporte por carretera y ha reforzado la atención en las estaciones para minimizar el impacto.

El Eje Atlántico, perjudicado

Esta situación afectará a los viajeros del Eje Atlántico (Vigo-Santiago-A Coruña), con especial incidencia en las primeras horas de la mañana. La compañía ha lamentado las molestias y ha reafirmado su "compromiso con la prestación del servicio público ferroviario". Aseguran que trabajan para "recuperar la normalidad del servicio en el menor plazo posible".

Noela Bao Estación de tren provisional de A Coruña

Listado completo de trenes suprimidos

En concreto, los servicios afectados para este lunes son: