Renfe cancela nueve trenes en Galicia este lunes por falta de maquinistas: estos son los servicios afectados
La ausencia simultánea y sin previo aviso de cuatro maquinistas en Vigo obliga a la compañía a activar un plan de transporte por carretera para este lunes en el Eje Atlántico
Coruña - Publicado el - Actualizado
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Renfe se ha visto obligada a suprimir nueve servicios ferroviarios de Media Distancia en Galicia, previstos para este lunes 20 de abril. El motivo es la "ausencia simultánea" de cuatro maquinistas con base en Vigo, una situación que ha "impedido ejecutar los turnos programados" con normalidad, según ha comunicado la compañía ferorviaria.
La falta de aviso previo de estas ausencias ha provocado que no se pudieran cubrir cuatro de los servicios, a pesar de los" intentos de la compañía por reubicar personal", señalan. Para garantizar el derecho a la movilidad de los viajeros, Renfe ha activado un Plan Alternativo de Transporte por carretera y ha reforzado la atención en las estaciones para minimizar el impacto.
El Eje Atlántico, perjudicado
Esta situación afectará a los viajeros del Eje Atlántico (Vigo-Santiago-A Coruña), con especial incidencia en las primeras horas de la mañana. La compañía ha lamentado las molestias y ha reafirmado su "compromiso con la prestación del servicio público ferroviario". Aseguran que trabajan para "recuperar la normalidad del servicio en el menor plazo posible".
Listado completo de trenes suprimidos
En concreto, los servicios afectados para este lunes son:
- 34512 (Vigo 05:08 – A Coruña 07:17)
- 9082 (Vigo 08:00 – A Coruña 09:29)
- 9083 (A Coruña 08:00 – Vigo 09:27)
- 9112 (Vigo 10:35 – A Coruña 12:04)
- 9113 (A Coruña 11:06 – Vigo 12:33)
- 9143 (A Coruña 14:05 – Vigo 15:42)
- 33484 (Vigo 17:16 – Santiago 18:45)
- 12457 (Santiago 19:10 – Vilagarcía 19:50)
- 12490 (Vilagarcía 20:35 – Santiago 21:15)
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.