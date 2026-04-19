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3-2 Así te contamos la derrota del Málaga en el último minuto en Almería

Los de Funes se activan tras el doblete de Embarba y empata con goles de Niño y Haitam. Baptistao en el 90 le da los tres puntos al Almería. Dotor acaba lesionado y Ramón expulsado.

Imagen del partido Almería-Málaga
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Goles del Málaga

Pedro González

Málaga - Publicado el

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