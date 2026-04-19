3-2 Así te contamos la derrota del Málaga en el último minuto en Almería
Los de Funes se activan tras el doblete de Embarba y empata con goles de Niño y Haitam. Baptistao en el 90 le da los tres puntos al Almería. Dotor acaba lesionado y Ramón expulsado.
Málaga - Publicado el
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"Lo que se hace contra el himno de España es libertad de expresión y se acepta y se asume con vomitiva naturalidad"
Antonio Herráiz
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