Apuñala a su compañero de piso en Valladolid tras una discusión por el ruido que estaba generando el presunto agresor

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón que ya ha ingresado en prisión como presunto autor de un delito de allanamiento de morada y otro de homicidio en grado de tentativa. Los hechos han ocurrido en la vivienda que ambos compartían en el barrio de Parque Alameda, en la capital vallisoletana, tras una agresión con un cuchillo.

Una llamada al 091 en la mañana de este lunes alertó de que un varón podría haber sido apuñalado. Al llegar al domicilio, los agentes encontraron la puerta de una de las habitaciones fracturada, con el bombín en el suelo, y un rastro de sangre que llegaba hasta la cama, donde se encontraba la víctima junto a su pareja.

Una discusión por el ruido, el detonante

Según ha relatado la víctima, el ataque se desencadenó tras una fuerte discusión previa motivada por el ruido que el presunto agresor estaba generando. El agredido le pidió primero por mensaje de WhatsApp que parara, pero al no recibir respuesta, fue a su habitación, donde se inició una primera pelea. Tras este altercado, cada uno regresó a su cuarto.

Poco después, el agresor presuntamente accedió por la fuerza a la habitación de la víctima, rompiendo la puerta, y le atacó con un cuchillo mientras profería amenazas de muerte. La víctima ha declarado que el atacante lanzó varias cuchilladas hacia su pecho y cuello, provocándole un corte semivertical desde la zona de la yugular y otras heridas en el hombro y el antebrazo compatibles con maniobras defensivas.

El detenido, por su parte, ha manifestado que había fracturado la puerta porque su compañero de piso "no quería bajar a pelear a la calle", según su declaración. También ha indicado que arrojó el cuchillo utilizado, de unos 14 centímetros de longitud, al río Pisuerga, aunque no pudo concretar el lugar exacto.

Detención e ingreso en prisión

La víctima recibió una primera asistencia sanitaria en el lugar y fue trasladada al Hospital Río Hortega, donde precisó puntos de sutura en varias de las heridas. Paralelamente, la Policía Nacional localizó y detuvo al presunto autor sobre las 12:00 horas en la confluencia de la calle Domingo Martínez con el Paseo de Zorrilla.

Tras la detención por los presuntos delitos de tentativa de homicidio y allanamiento de morada, el arrestado fue trasladado a un centro médico para su valoración y posteriormente a dependencias policiales. Una vez finalizado el atestado, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.