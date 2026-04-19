El Extremadura se complica el ascenso directo y deja la liga en un puño

A falta de dos jornadas para el final de la fase regular en la Segunda RFEF, el Extremadura ya no depende de sí mismo para lograr el ascenso directo. Los azulgranas no han pasado del empate (0-0) en Chapín ante el Xerez CD, un resultado que, combinado con la victoria del Águilas frente al Lorca Deportiva (2-0), les arrebata el liderato.

Aunque el resultado ha rebajado la euforia, el empate se puede considerar positivo, ya que el equipo jugó uno de sus partidos más flojos del último tramo de temporada. Los andaluces fueron superiores durante gran parte del encuentro pero no lograron marcar, por lo que una derrota hubiera sido muy dolorosa.

El portero Robador fue de nuevo el salvador del equipo con intervenciones de mérito, especialmente una pasado el primer cuarto de partido. La única ocasión clara para el Extremadura la tuvo Maikel, con 0-0, pero no pudo concretarla.

Unos 600 aficionados del Extremadura han acompañado al equipo.

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Un final de liga de infarto

La clasificación de la Segunda RFEF está en un puño. El Águilas es el nuevo líder con 58 puntos, seguido muy de cerca por el Extremadura y la Deportiva Minera, ambos con 57. Por detrás, UCAM y Xerez CD tienen 55 puntos, mientras que el Recreativo y el Real Jaén suman 54.

Próximas jornadas decisivas

En la próxima jornada, que se disputará el domingo a las 12:00, el Águilas visitará al Estepona, un rival que se juega la permanencia y que lleva siete partidos sin perder. Por su parte, el Extremadura recibirá en casa a La Unión, que todavía no tiene asegurada la salvación.

La Deportiva Minera, igualada a puntos con el Extremadura, aunque con el average favorable a los azulgranas, viajará a Almería. El UCAM, por su parte, recibirá en casa al Real Jaén.