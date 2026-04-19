Finaliza sin éxito la búsqueda del hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera

La Guardia Civil ha concluido sin éxito la búsqueda de José Antonio, el hombre de 74 años que desapareció el pasado 2 de abril en Jarandilla de la Vera (Cáceres). El dispositivo, que se había reanudado a primera hora de este domingo, ha finalizado sin lograr dar con su paradero.

La investigación continúa

Por el momento, el cuerpo de seguridad ha comunicado que no contempla nuevas batidas a corto plazo. A pesar de la finalización de la búsqueda activa sobre el terreno, se mantendrán los esfuerzos en la investigación para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, las patrullas en servicio habitual continuarán realizando búsquedas y vigilancias en la zona. Los agentes se centrarán especialmente en viviendas aisladas y construcciones abandonadas por si pudieran arrojar alguna pista sobre el paradero del desaparecido.