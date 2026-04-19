Finaliza sin éxito la búsqueda del hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera
La Guardia Civil no contempla de momento nuevas batidas para localizar a José Antonio, de 74 años, pero mantiene la investigación y la vigilancia en la zona
Almendralejo - Publicado el
1 min lectura
La Guardia Civil ha concluido sin éxito la búsqueda de José Antonio, el hombre de 74 años que desapareció el pasado 2 de abril en Jarandilla de la Vera (Cáceres). El dispositivo, que se había reanudado a primera hora de este domingo, ha finalizado sin lograr dar con su paradero.
La investigación continúa
Por el momento, el cuerpo de seguridad ha comunicado que no contempla nuevas batidas a corto plazo. A pesar de la finalización de la búsqueda activa sobre el terreno, se mantendrán los esfuerzos en la investigación para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, las patrullas en servicio habitual continuarán realizando búsquedas y vigilancias en la zona. Los agentes se centrarán especialmente en viviendas aisladas y construcciones abandonadas por si pudieran arrojar alguna pista sobre el paradero del desaparecido.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE CÁCERES
"Lo que se hace contra el himno de España es libertad de expresión y se acepta y se asume con vomitiva naturalidad"
Antonio Herráiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h