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Finaliza sin éxito la búsqueda del hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera

La Guardia Civil no contempla de momento nuevas batidas para localizar a José Antonio, de 74 años, pero mantiene la investigación y la vigilancia en la zona

19/04/2026 La Guardia Civil concluye sin éxito la búsqueda del hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera el pasado 2 de abril.La Guardia Civil ha concluido sin éxito la búsqueda del hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera (Cáceres) el pasado 2 de abril.SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA EXTREMADURA AUTONOMÍASGUARDIA CIVIL

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Blas Sánchez

Almendralejo - Publicado el

1 min lectura

La Guardia Civil ha concluido sin éxito la búsqueda de José Antonio, el hombre de 74 años que desapareció el pasado 2 de abril en Jarandilla de la Vera (Cáceres). El dispositivo, que se había reanudado a primera hora de este domingo, ha finalizado sin lograr dar con su paradero.

La investigación continúa

Por el momento, el cuerpo de seguridad ha comunicado que no contempla nuevas batidas a corto plazo. A pesar de la finalización de la búsqueda activa sobre el terreno, se mantendrán los esfuerzos en la investigación para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, las patrullas en servicio habitual continuarán realizando búsquedas y vigilancias en la zona. Los agentes se centrarán especialmente en viviendas aisladas y construcciones abandonadas por si pudieran arrojar alguna pista sobre el paradero del desaparecido.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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