El obispo de Vitoria, en San José: “A su sombra estamos seguros”

Día 19 de marzo, San José. Día de felicitaciones ( Josés, Josebas, Josetxus, Josefinas, Pepes, Pepas, etc...)y una fecha que en muchos lugares se vive como jornada señalada en el calendario.

En COPE Euskadi hemos querido detenernos en una figura discreta pero esencial: la del que sostiene sin hacer ruido. Y lo hemos hecho con un mensaje del obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, que además cumple diez años al frente de la diócesis.

SAN JOSÉ, EL QUE SOSTIENE

El obispo, declarado devoto del santo, deja una idea sencilla y directa para este día:

“Que a su sombra estamos seguros y que eso garantiza la presencia de Jesús y de la Virgen y que desde ahí lo imposible es posible.”

Una frase breve, pero con todo el peso simbólico de San José: presencia callada, cuidado constante, y fortaleza sin ruido.

Imagen del Obispo de Vitoria en COPE

DIEZ AÑOS “EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS”

Elizalde reconoce que la década al frente de la diócesis se le ha pasado rápida:

“Ha pasado rapidísimo, así como un abrir y cerrar de ojos, la verdad, con muchas alegrías, también con muchas dificultades.”

Y sitúa uno de los desafíos principales: una Iglesia que, dice, ya no puede vivir de “mantenimiento”. Habla de urgencia y de un cambio de mirada: más hacia fuera, hacia los alejados, hacia jóvenes y familias.

UN CONSEJO PRESBITERAL “MUY VARIADO”

Además, en los últimos días se ha reunido por primera vez el nuevo Consejo Presbiteral, uno de los órganos más importantes de participación interna en la diócesis.

Está formado por 28 miembros y tendrá un mandato de cuatro años, con reuniones ordinarias varias veces al año y posibilidad de convocatorias extraordinarias.

El obispo subraya su diversidad y su papel como apoyo en esta nueva etapa: “de todos los estilos y colores”, en una diócesis “muy variada”.

Don Juan Carlos Elizalde, Obispo de Vitoria desde hace 10 años

LO QUE VIENE

La idea que queda, en este 19 de marzo, es doble: mensaje de San José, la sombra que protege, y una diócesis que mira al futuro con retos claros: vocaciones, comunidad y un modo de anunciar el Evangelio que conecte con la sociedad de hoy.