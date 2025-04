Jóvenes vascos se despiden del Papa Francisco: "Era un alma limpia"

Muchos ciudadanos vascos se encuentran de camino a Roma para asistir el sábado al funeral del Papa Francisco y despedirse de quien ha dirigido el destino de la Iglesia católica en los últimos 12 años. A la cabeza de la representación de las diócesis vascas, estará el obispo de San Sebastián, Fernando Prado.

En estos momentos de despedida en COPE hemos querido acercarnos a las vivencias de quienes lo han conocido. En concreto a los jóvenes, uno de sus colectivos prioritarios como futuro que son.

Mikel, ante el Papa Francisco, portando con otros jóvenes la cruz en la apertura de la JMJ de Panamá

a un metro de bergoglio

Con ellos el Papa Francisco conectaba con una facilidad que sorprendía, sabía qué palabras escoger para tocar su corazón y sus conciencias. Es lo que cuentan jóvenes vascos que han podido compartir momentos con Bergoglio en las 3 Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) que celebró.

Mikel, que hoy tiene 31 años, ha ido a todas con la Diócesis de Vitoria: a Cracovia, a Panamá y a Lisboa. La segunda fue la más especial porque fue uno de los doce jóvenes elegidos en todo el mundo para portar la cruz de la misa de apertura, estuvo "a un metro" del pontífice y lo que más recuerda de aquel momento es su "sonrisa".

Imagen de la JMJ de Panamá publicada en la cuenta de Instagram del Papa Francisco, a su lado Mikel

cercanía en lugar de solemnidad

Elena, otra joven vitoriana, fue con 15 años a la JMJ de Cracovia y todo le pareció mágico. Pero sobre todo se queda con un mensaje del Papa Francisco, no solemne, como se esperaba por el cargo, sino "cercano".

"Me gustó muchísimo la forma que tenía de dirigirse a los jóvenes y su mensaje de "no tengan miedo" me tocó muy profundo, porque te sientes un bicho raro que tiene que explicar por qué va a misa".

Elena, en la JMJ de Cracovia

El papa más cálido

El encargo de 'hagan lío' es el que destaca Mikel, quien considera que el Papa Francisco transmitía "mucha alegría y mucha paz". "Era un alma limpia, porque otros papas de carácter eran más fríos". "Abría sus brazos hacia las personas y no le costaba acercarse a ellas".

Les hubiera gustado a ambos estar mañana en Roma, pero prefieren haber guardado estos recuerdos del Papa Francisco en vida.

misas funerales en euskadi

Las diócesis vascas van a celebrar en los próximos días misas funerales por el Papa Francisco.

La primera será mañana sábado, a las 6 de la tarde, en la Catedral Nueva María Inmaculada de Vitoria presidida por el obispo de la diócesis, Juan Carlos Elizalde. Se adelanta a las que se van a llevar a cabo en Bilbao y San Sebastián, que serán el lunes, porque ese día es San Prudencio, Patrón de los alaveses y hay actos religiosos fijos por la festividad.

Basílica de Begoña de Bilbao

En Bilbao, se llevará a cabo un funeral el lunes, presidido por el obispo Joseba Segura en la Basílica de Begoña a las 6 de la tarde. La elección de la basílica se debe a la devoción mariana del Papa, quien puso su ministerio bajo la protección de la Virgen. Y la elección de la fecha obedece a la participación del obispo Segura, este fin de semana, en los actos por la paz que se van a llevar a cabo en Gernika dentro de la conmemoración del 88 aniversario del bombardeo.

En San Sebastián, la misa funeral también se celebrará el lunes a las siete de la tarde en la Catedral del Buen Pastor presidida por el obispo Fernando Prado.