¿Insomnio? Conoce los nuevos fármacos sin riesgos de adicción presentados en el Curso de Psiquiatría de Vitoria

El insomnio es un problema "prevalente en la población general", que afecta en algún momento a dos de cada 10 personas. Es muy común tratarlo en las consultas de psiquiatría y en los ambulatorios, donde ahora se puede recetar un nuevo fármaco "más natural y amigable con las fases del sueño", que además que no genera dependencia.

Nos lo cuenta Carlos Pavón, psiquiatra de la Red de Salud Mental de Álava y codirector del XXXIII Curso Nacional de Actualización en Psiquiatría. Es la cita más importante de España en la que se exponen los últimos avances clínicos y ha tenido lugar esta semana en Vitoria.

Alamy Stock Photo El 40% de quienes tienen insomnio se automedican

En un taller monográfico sobre el insomnio se ha explicado que esta nueva alternativa tiene como base las orexinas, unos neurotransmisores con un importante papel en la regulación del ciclo sueño-vigilia. Son inductores del sueño, no cambian su arquitectura, no producen depresión respiratoria, no provocan debilidad muscular al despertar ni pierden eficacia con la administración crónica.

la prevención de la higiene del sueño

El camino para hacer frente al insomnio comienza en su diagnóstico, porque no todo lo que llega a la consulta es insomnio, no lo es dormir mal dos noches. Después, hay que adquirir una buena "higiene del sueño", con medidas "sencillas, eficaces y preventivas" como son ir pronto a la cama sin móvil ni haber realizado en las últimas horas actividades estimulantes.

"Son medidas básicas que pueden evitar el uso de fármacos", explica Pavón, quien advierte de que el uso abusivo y nocturno que hacen los adolescentes de las pantallas está adelantando la edad en la que aparecen los "problemas con el sueño".

Alamy Stock Photo El uso nocturno y abusivo de las pantallas adelanta la edad en la que aparecen problemas con el sueño

alternativa a las benzodiacepinas

Si el problema del insomnio requiere de tratamiento, y teniendo en cuenta que el 40% de la población que lo padece se automedica, aparece esta nueva alternativa que desde hace unos meses se comercializa en Europa, tras haber superado todas las fases de ensayos clínicos y llevar tiempo en las farmacias de Estados Unidos.

El nuevo fármaco "actúa sobre una molécula clave" y "permite, en parte", reducir las benzodiacepinas, cuyo balance riesgo-beneficio "se diluye en las primeras semanas". Pavón celebra que pueda "limitar el abuso" de estos ansiolíticos por los problemas que acarrean de "dependencia y tolerancia", ya que cada vez son necesarias más dosis para obtener el mismo efecto y hay "mono" cuando se dejan de tomar.

¿cuál es el pero?

El "pero" de este fármaco "singular y específico" para tratar el insomnio es el precio, porque "no lo financia la Seguridad Social". Pero se puede adquirir en las farmacias bajo prescripción médica.