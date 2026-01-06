El Puerto de Cartagena se prepara para un 2026 histórico en escala de cruceros

El Puerto de Cartagena consolida su posición como uno de los destinos de cruceros más atractivos del Mediterráneo y encara 2026 con la previsión de alcanzar un nuevo récord. Tras cerrar 2025 como el mejor año de su historia con más de 257.000 pasajeros y 185 buques, la Autoridad Portuaria avanza que 2026 marcará un nuevo hito con 200 escalas y más de 285.000 cruceristas.

"Cartagena vive su mejor momento como destino de cruceros. En 2025 hemos batido el récord histórico y las previsiones para 2026 son todavía mejores: más escalas, más pasajeros, nuevas navieras y una clara apuesta por el segmento premium y de lujo", ha destacado el presidente de la APC, Pedro Pablo Hernández.

Nuevas navieras y buques de lujo

El crecimiento previsto para 2026 se apoya en una estrategia basada en la calidad, con la llegada de 42 buques diferentes, de los que más de la mitad pertenecen a los segmentos premium y de lujo. Estos se caracterizan por un mayor poder adquisitivo y un impacto económico más elevado en la ciudad y su entorno.

Entre los hitos del próximo año destacan 13 primeras escalas, de las cuales el 50% corresponden a buques de lujo. Además, tres nuevas navieras se estrenarán en Cartagena: Ambassador Cruise Line, Four Seasons Yachts y VidantaWorld, y se esperan 35 dobles escalas, 9 triples y 2 cuádruples.

Una estrategia de largo recorrido

Este crecimiento es el resultado de una estrategia iniciada hace más de 25 años, basada en la colaboración institucional y la integración puerto-ciudad. Hernández ha remarcado que "las navieras eligen Cartagena porque somos un puerto histórico con infraestructuras modernas, una terminal integrada en la ciudad y una oferta turística única a pocos metros del muelle".

El perfil del crucerista que llegará en 2026 será mayoritariamente de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, con un nivel económico alto. A su vez, el compromiso con la sostenibilidad gana peso: cinco buques propulsados por GNL realizarán 26 escalas en 2026, alineando al puerto con las tendencias globales de reducción de emisiones.

"Seguiremos creciendo, pero creciendo bien, con calidad, sostenibilidad y una experiencia única para quienes nos visitan por primera vez. Cartagena se abre al mundo y el mundo está descubriendo Cartagena", ha concluido el presidente de la APC.