El Grupo de Rescate Aéreo de los Bomberos se entrena en la nieve, protagonista en el día de los Reyes Magos en la Región

El Grupo de Rescate Aéreo de los bomberos del CEIS, junto al helicóptero de la DGSCE, ha realizado un entrenamiento en la nieve para perfeccionar sus técnicas de rescate y estar preparados para cualquier emergencia. Esta preparación coincide con una notable bajada de las temperaturas y las nevadas que han afectado a la Región de Murcia en las últimas horas.

Alerta por bajas temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado los avisos por fenómenos adversos, activando la alerta de nivel amarillo por temperaturas mínimas en la comarca del Noroeste. Se prevé que los termómetros puedan descender hasta los -4 ºC desde las 21:00 horas del 6 de enero hasta las 09:00 horas del día 7.

Cierres en Sierra Espuña

A causa de las condiciones meteorológicas, se tuvieron que cerrar los accesos al Parque Regional de Sierra Espuña. Las autoridades han informado de la presencia de importantes placas de hielo en la calzada, con el consiguiente riesgo de accidentes, lo que ha motivado el cierre preventivo por seguridad en la zona de Las Alquerías (Totana) y el Cruce de la Perdiz (Alhama).