El experto en educación digital que ha dejado las redes sociales te reta: así cambia tu vida si las abandonas

El experto en educación digital Julen Linazasoro ha decidido abandonar las redes sociales. Su experimento, que comenzó el pasado 1 de febrero, no fue una decisión repentina, sino el resultado de una larga reflexión sobre cómo estas plataformas afectaban a su bienestar personal. Tras varias semanas desconectado, asegura que los beneficios son claros: tiene mucho más tiempo libre y se siente más contento.

Más tiempo libre y mejor estado de ánimo

Linazasoro explica que el modelo de negocio de las redes sociales tiende a mostrar contenidos cada vez más negativos y extremos para captar la atención, lo que, según él, acaba afectando al estado de ánimo. "Poco a poco hace mella".

El tiempo que antes dedicaba a las redes ahora lo invierte en actividades que le hacen sentir bien, como leer o dar paseos. Este cambio le ha permitido escapar de lo que describe como "una especie de amenaza existencial" generada por la exposición constante a las cosas negativas. Por ello, invita a reflexionar sobre el tiempo que dedicamos a estas plataformas y en qué podríamos invertirlo para sentirnos mejor.

En las redes sociales no se puede aprender realmente

La propuesta de Linazasoro es un reto progresivo. Sugiere empezar por quitar las aplicaciones del teléfono durante un mes y acceder a ellas solo desde el ordenador. El objetivo es que las personas puedan hacer una comparativa real de cómo se sienten. La clave, según él, es tener una referencia para poder decidir con libertad.

Imagen de una lectura

Una de las razones que le llevó a tomar la decisión fue una incoherencia personal. "No puede ser que yo advirta de esto y que al estar dentro esté colaborando con este modelo de negocio". Además, cuestiona la capacidad de aprendizaje real en estas plataformas, donde el formato de vídeos cortos y publicaciones con poco texto predomina.

"En las redes sociales realmente no se puede aprender", sentencia, y añade que los usuarios son quienes hacen todo el trabajo: "creamos contenido gratis".

solución a la desinformación

Para quienes temen quedarse desinformados, Linazasoro tiene una alternativa, suscribirse a newsletters de entidades de interés. De esta forma, asegura, "te informas igualmente y, además, sin distracciones".

Finalmente, extiende la reflexión a los medios de comunicación, a quienes interpela sobre si realmente les conviene estar en unas plataformas donde regalan su trabajo a cambio de una atención cada vez más difícil de captar.