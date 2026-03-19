Valladolid proyecta su Semana Santa en los edificios más emblemáticos de la ciudad

El Ayuntamiento de Valladolid estrena esta noche un innovador audiovisual que proyecta la imaginería de la Semana Santa en dos de los edificios más representativos de la ciudad. En colaboración con la Junta de Cofradías, la Casa Consistorial y la iglesia de la Santa Vera Cruz se transforman en lienzos para acercar el patrimonio artístico a la ciudadanía a través de tecnologías inmersivas y espectáculos de gran formato gracias al trabajo de Producciones Accidentales.

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Una apuesta por la innovación cultural

La iniciativa busca posicionar a Valladolid como un referente en innovación cultural y en la digitalización del patrimonio. Para ello, el proyecto incorpora soluciones avanzadas como la digitalización en 3D, la realidad virtual y la proyección inmersiva, aplicando tecnología de vanguardia a uno de los principales acontecimientos patrimoniales de la ciudad con proyección nacional e internacional.

Un espectáculo en dos escenarios

En la Plaza Mayor, la fachada del Ayuntamiento ofrece una proyección de muy gran formato en ambos lados, complementada con una iluminación especial en la zona central. Por su parte, la iglesia de la Vera Cruz acoge una proyección en su nave central con un visionado panorámico desde la calle, todo ello acompañado de música ambiental para crear una experiencia completa.

Las proyecciones se realizarán de forma simultánea y continuada durante tres días. Los horarios para el jueves 19 y el viernes 20 serán de 21:00h a 01:00h en el Ayuntamiento y de 21:15h a 01:00h en la Vera Cruz. El sábado 21, el espectáculo se adelantará, comenzando a las 20:00h en ambas ubicaciones y finalizando a la 01:00h.