El barrio de San Cristóbal de Lorca estrena un nuevo bulevar ajardinado

El Ayuntamiento de Lorca ha inaugurado este miércoles un nuevo bulevar de 650 metros cuadrados en el barrio de San Cristóbal. El proyecto, que ha contado con un presupuesto de 153.000 euros, ha supuesto el derribo de la antigua plaza de abastos de La Hortaliza, que se encontraba en desuso.

La nueva vía conecta el atrio de la iglesia de San Cristóbal con la plaza del Cristo de la Sangre mediante una plataforma única que mejora la accesibilidad. Las obras han incluido la renovación de los servicios de abastecimiento, saneamiento, alumbrado público y red de riego.

Para el pavimento se ha utilizado asfalto impreso con apariencia de adoquín en la zona de tráfico, mientras que el área peatonal, que gana protagonismo, cuenta con adoquines de granito en tonos gris, negro y rosa.

Un nuevo pulmón verde para el barrio

El espacio se completa con grandes jardineras de hormigón y maceteros móviles. Los trabajos de jardinería, con una inversión de 4.500 euros, han sido realizados por el programa experiencial ‘Lorca Verde’, formado por diez alumnos y dos monitores.

Las jardineras cuentan con arbolado con ejemplares de hibisco y arbustos, además de plantas tapizantes y flores de temporada como verbenas y petunias. En los maceteros se alternan variedades de flores de diversos colores.

Revitalización integral del barrio

El alcalde, Fulgencio Gil, ha destacado que esta actuación se suma a otras ya realizadas para la revitalización de San Cristóbal. Entre ellas, la recuperación de enclaves degradados, la creación de zonas verdes en el Calvario Viejo y las mejoras en la calle de Los Arcos y el atrio de la iglesia.

Gil también ha recordado las obras de emergencia tras las lluvias torrenciales del pasado marzo, la actuación en la UA 23 con nuevas viviendas y viales, y la construcción del campo de fútbol Alfonso Embarre y la nueva plaza de Abastos.