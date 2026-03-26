José Tirado en COPE sobre la reforma del fútbol sala: "Estamos a favor"

Una vuelta al calcetín se avecina en el mundo del fútbol sala. Está en estudio una reforma de la competición con el objetivo de revitalizar la competición. Las primeras informaciones apuntan a una reestructuración de la Primera División, con dos torneos, uno de apertura y otro de clausura al estilo del fútbol argentino, para finalmente buscar el supercampeón a final de temporada entre ambos ganadores.

Los dos campeones irían a la Liga de Campeones, se eliminaría la Copa del Rey y se ampliaría la Copa de España. El presidente del Illes Balears Palma Futsal, José Tirado, ha valorado en COPE este borrador que se ha conocido sobre la reforma del fútbol sala español: "la Federación lo tiene claro, faltan matices, es un borrador. La comisión ejecutiva tiene que retocarlo para que todo el mundo quede contento con lo que se quiere hacer, una revolución futsal. Al Palma nos gusta, hay más títulos en juego, puede ser una liga más competitiva. Si miras el histórico en la primera vuelta siempre hay cuatro o cinco volcados por ser primeros. Apertura y clausura tienen plaza en Champions, le da mucho más valor todavía. Esa buscar un atractivo, con este modelo todos los partidos van a ser más competitivos. Al final vamos a tener en una liga regular tres títulos, apertura, clausura y supercampeón al final, que sería como el playoff de antes. Se busca más impacto y que sea más competitiva".