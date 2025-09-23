La Tertulia Minuto 91 analiza el momento del Athletic en el Restaurante Baskian de Zubiarte

Cada lunes, en el Restaurante Baskian del centro comercial Zubiarte, COPE Bilbao reúne voces autorizadas del entorno rojiblanco en la Tertulia Minuto 91, un espacio que se ha convertido en cita obligada para los seguidores del Athletic. Con la conducción de José Ángel Peña y la participación de Álvaro Rubio, el programa volvió a contar con invitados de lujo: el capitán Dani Ruiz Bazán, el periodista del Diario As Javi Beltrán y el exleón Sergio Corino.

No sabemos quién es el delantero titular Sergio Corino Ex jugador del Athletic

Entre dudas y reacciones

El debate giró en torno a la racha negativa del equipo, con tres derrotas consecutivas. Dani Ruiz Bazán recordó que “ni antes eran tan buenos ni ahora son tan malos”, subrayando que la falta de gol es el gran déficit: “Hoy en día lo importante es hacer gol, y nos está costando demasiado”.

Corino coincidió en que el equipo transmite buenas sensaciones a ratos, pero que falta pegada arriba: “No sabemos quién es el delantero titular, y sin gol en Primera lo acabas pagando”.

Por su parte, Javi Beltrán apeló a la calma: “Se está exagerando, igual que cuando se ganó al inicio. El Athletic compite, pero no puede vivir en los extremos”.

No se puede desprestigiar ninguna competición Dani Ruiz Bazán Ex Capitán del Athletic

Europa, Liga y prioridades

El regreso a la Champions también centró parte de la tertulia. Ruiz Bazán fue tajante: “El Athletic debe ir a todo, no se puede desprestigiar ninguna competición”. Beltrán añadió que la planificación obliga a gestionar esfuerzos, mientras que Rubio recordó que “Valverde está preocupado más por la falta de ocasiones que por la falta de gol”.

El factor Laporte

La vuelta de Aymeric Laporte tras su fichaje marcó otro de los puntos calientes. “Sólo con su presencia da tranquilidad y jerarquía”, afirmó Corino, aunque todos coincidieron en que no se le puede exigir de inmediato el nivel del central que se marchó hace siete años.

Un espacio único

Más allá del debate deportivo, la tertulia volvió a reivindicar su carácter cercano y abierto. La Tertulia Minuto 91 se consolida así como un espacio de referencia para entender la actualidad rojiblanca, con análisis en directo y la cercanía de un entorno pensado para el aficionado.