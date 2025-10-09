Mesa de análisis del Deportivo: ¿Qué baja es más importante en Málaga, la de Ximo Navarro o la de Mella?

En nuestra mesa de análisis hablamos de la actualidad del Deportivo, de las bajas que tiene Antonio Hidalgo y la situación del Málaga.

BAJA DE LOUREIRO

Liaño: "A día de hoy, es más importante la baja de Ximo que la de Mella. La de Ximo condiciona el pensamiento de mover la defensa que tan bien estaba funcionando. Sobre todo porque coincide con la ausencia de Noubi. Si estuviese, yo creo que el problema ofrecería menos dudas, con Noubi de lateral"

Juan Yordi: "Discrepo con Liaño. Es más importante la baja de Mella. Los dos últimos empates son sin Mella. Creo que optará por dar entrada a Arnau"

PELLICER, EN EL ALAMBRE

Si no gana al Dépor, el entrenador del Málaga podría ser destituido

Liaño: "Es una situación que puede jugar o favor o les puede pasar factura. Es un partido trampa. Lo vi en directo en El Sardinero y me pareció un equipo con jugadores que a mi me gustaron. Los primeros 45 minutos son mejores que el Racing aunque sin gol. Me parece un rival competitivo. Yo creo que los jugadores están con Pellicer y harán un esfuerzo por salir de esta situación"

Juan Yordi: "Será un partido complicado. No firmo el empate por si perdemos el liderato"

POSICIÓN DE YEREMAY

Juan Yordi: "Depende del lateral. Si juega Quagliata, por dentro. Si es Escudero, por banda"

Liaño: "La mejor posición es desde la izquierda cuando tiene la libertad de hacer la diagonal para dentro. Yeremay, dándole libertad, siempre te va a dar. Puede funcionar perfectamente por detrás del punta"