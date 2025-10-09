Fatal desenlace: Muere el hombre atropellado al cruzar la circunvalación de Logroño

El hombre que fue atropellado el pasado sábado cuando intentaba cruzar la circunvalación de Logroño ha fallecido. La víctima, de 40 años, se encontraba ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital San Pedro. La confirmación del fallecimiento ha sido comunicada este jueves por el Gobierno de La Rioja, según ha informado el diario La Rioja.

Un cruce imprudente

Los hechos ocurrieron a primera hora de la noche del sábado, justo debajo de la pasarela que une el antiguo recinto ferial con el entorno del campo de fútbol de Las Gaunas y el Palacio de los Deportes. Según testigos presenciales, el peatón intentó cruzar por una zona peligrosa en la que no existe ningún paso de cebra. La vía, la LO-20 en dirección Burgos, tiene un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora.

De grave a fatal

Tras el atropello, efectivos sanitarios y policiales atendieron al herido en el mismo lugar del suceso antes de trasladarlo en ambulancia al hospital. En un primer momento, las fuentes oficiales calificaron su estado como grave, pero pocas horas después lo elevaron a muy grave.

Finalmente, y tras permanecer varios días ingresado en la Unidad de Medicina Intensiva, este jueves se ha certificado su fallecimiento.