real oviedo

Luis Carrión, el elegido para sustituir a Paunovic en el Oviedo

El técnico barcelonés apunta a regresar al banquillo donde estuvo a punto de lograr el ascenso a Primera

Luis Carrión en el Carlos Tartiere.

Real Oviedo

Redacción COPE Asturias

El regreso de Luis Carrión al Carlos Tartiere parece inminente. Tras la destitución esta mañana de  Veljko Paunović, el técnico barcelonés es el favorito de la directiva para asumir las riendas del Oviedo en la que sería su segunda etapa en el club tras su marcha a la UD Las Palmas.

Este lunes y tras la destitución de Asier Garitano en el Sporting, Deportes COPE Asturias adelantó que Carrión estaba esperando por si había movimientos en el Oviedo. No es un secreto que su perfil sigue gustando y mucho en el club. En una entrevista en Deportes COPE Asturias, el director general del Oviedo, Agustín Lleida, dejó abierta la posibilidad de una vuelta del técnico catalán: "No vamos a cerrar puertas, ojalá volvamos a trabajar juntos". 

