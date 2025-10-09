COPE
La XI Carrera de la Mujer ALMON-DRASANSI se celebra el domingo 26 de octubre en León

Inscripciones en www.carreradelamujerleon.com hasta el 22 de octubre

Noelia Valdueza, presidenta de la Asociación de Cáncer de mama de León

Esther Peñalba Aller

León - Publicado el

1 min lectura

