COPE
Podcasts
León
León

30 restaurantes de León ensalzan la trucha en las II Jornadas Gastronómicas

Organizadas por Destino Pesca y la Academia Leonesa de Gastronomía

II Jornadas Gastronómicas de la Trucha en León
00:00
Descargar

José Cañedo, presidente de la Academia Leonesa de Gastronomía

Esther Peñalba Aller

León - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE LEÓN

COPE LEÓN

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

11:00 H | 9 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking