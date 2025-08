Remiro rechaza dos ofertas de la Premier y reafirma su compromiso con la Real

¿Qué clubes han intentado fichar a Remiro?

Álex Remiro ha sido objeto de deseo de varios equipos europeos durante este mercado de fichajes. Según ha podido confirmar Deportes COPE Gipuzkoa, tanto el Aston Villa de Unai Emery como el Newcastle intentaron incorporar al portero navarro, iniciando incluso contactos para negociar los términos de su cláusula de rescisión, que asciende a 70 millones de euros. Sin embargo, el jugador ha rechazado ambas propuestas.

El Aston Villa veía en Remiro una alternativa de garantías ante la posible salida del argentino Dibu Martínez, y el propio guardameta reconoció públicamente el interés del club inglés en una entrevista reciente. La propuesta del Newcastle ha llegado durante el mes de julio y ni siquiera ha llegado a pasar por las oficinas de Anoeta.

¿Qué ha dicho Remiro sobre su futuro?

Remiro ha sido claro. «No me he visto en ningún momento fuera», explicó en una entrevista con ETB a mediados de julio, en la que reafirmó su deseo de seguir en la Real Sociedad y cumplir como mínimo los dos años que le restan de contrato, que expira en 2027.

EFE Remiro se impulsa para detener un balón

«Estoy de maravilla, muy contento, y quiero seguir creciendo y mejorando aquí. Quiero ganar siempre y competir por lo máximo», declaró el portero de Cascante.

«No me he visto en ningún momento fuera» Alex Remiro Portero de la Real Sociedad a ETB

A pesar de los rumores generados tras no lograr la clasificación europea en la última jornada, Remiro insiste en que su motivación es plena y que su compromiso con el proyecto txuri urdin es total.

¿Qué papel ocupa ahora mismo en el equipo?

Con la salida de jugadores clave en los últimos años como Isak, Sorloth, Odegaard, Merino, Le Normand o Zubimendi, Remiro se ha convertido en uno de los veteranos del vestuario, en una voz autorizada dentro y fuera del campo. La temporada 2025/26 será su séptima campaña en la Real Sociedad, a donde llegó en 2019 procedente del Athletic Club.

A sus 30 años, es además uno de los futbolistas con mayor regularidad de los últimos cursos y ha sido internacional con la selección española, lo que no ha pasado desapercibido para los clubes de la Premier League y Serie A.

¿Qué opina Remiro sobre los fichajes y el nuevo proyecto?

El portero navarro también valoró el momento que vive el club en el mercado: «Veo a la gente bien. Los que suben me gustan. Confiamos en Erik Bretos y en el presidente, ya lo han hecho otros años, estamos tranquilos».

No obstante, también dejó entrever cierta inquietud: «Quiero ganar y competir por lo máximo. Lo quiero hacer aquí, pero necesitamos exigirnos más y trabajar mucho en Zubieta». El mensaje, aunque firme en su voluntad de quedarse, también es una llamada a la ambición deportiva del club en un momento en el que han salido varios pilares fundamentales del equipo.