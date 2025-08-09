Carlos Alcaraz ya conoce su rival para el Masters 1000 de Cincinnati

El bosnio Damir Dzumhur, número 56 del ranking ATP, será el rival del español Carlos Alcaraz este domingo en la segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati, en lo que supondrá el regreso del murciano a la competición tras la final de Wimbledon disputada hace un mes.

el rival de carlos alcaraz

Dzumhur se impuso este viernes en primera ronda al italiano Mattia Bellucci (nº 74) en un encuentro muy igualado que se resolvió en dos ‘tie-breaks’: 7-6(7) y 7-6(4), tras dos horas y 23 minutos de juego.

El último precedente entre Alcaraz y Dzumhur se produjo hace apenas dos meses, en la tercera ronda de Roland Garros, con victoria para el español por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-4.

bautista pasa de primera ronda

En la misma jornada, Roberto Bautista debutó con triunfo en Cincinnati. El castellonense, en su primer partido de la gira norteamericana sobre pista dura, superó al alemán Daniel Altmaier en dos ajustados sets (7-6(5), 7-6(1)), un estreno exigente que le sirve para ganar confianza en una superficie donde llegó a semifinales en 2020.

munar y bucsa caen en primera ronda

Por su parte, Jaume Munar no pudo superar su primer compromiso y prolongó sus dificultades en pista dura norteamericana. El balear cayó ante el argentino Francisco Comesaña por un doble 6-4, en un duelo en el que desaprovechó numerosas opciones de rotura (1/10). Munar buscaba su primera victoria en el cuadro principal de Cincinnati, pero tendrá que esperar a una nueva oportunidad.

La tenista española Cristina Bucsa se ha despedido en primera ronda del torneo de Cincinnati (Estados Unidos), de categoría WTA 1.000, después de caer en su partido ante la china Yue Yuan (6-2, 6-2)