Cata Coll responde a la portera inglesa tras revelar la jugarreta que le hizo en la final de la Eurocopa: "Calma, calma; al menos si fuera cierto..."

Todavía sigue coleando la final de la Eurocopa femenina de fútbol, en la que España cayó ante Inglaterra en los penaltis. Una tanda de penaltis fatídica para las españolas que las privó de conseguir por primera vez el título europeo.

Las españolas tan solo anotaron una de la penas máximas, y Hannah Hampton se convirtió en la heroína del partido después de atajar hasta tres disparos desde los once metros. De hecho, la guardameta inglesa explicó una de las razones por las que Cata Coll no pudo parar tantos penaltis.

la versión de hanna hampton

"La portera española tenía una botella con las indicaciones sobre los penaltis, y cuando salió de la portería, cogí yo su botella y la lancé a la grada, donde estaba nuestra afición, la inglesa", explicó entre risas en en el medio 'TalkSport'.

"Yo no me puse las indicaciones en la botella porque cualquiera podía hacer lo que hice yo. Si está allí… es como de todos. Así que me puse la chuleta en el brazo. Lancé su botella y, en su lugar, puse la mía, la sustituí. Y cuando Beth -Mead- fue a lanzar el penalti, la vi buscando su botella con las indicaciones y tuve que esforzarme para no reírme. No estaba allí, claro, no podía encontrarla", explicó la británica.

Por su parte, Cata Coll ha respondido a la portera inglesa a través de X : "Okey okey, calma calma. Al menos si fuera cierto…". Una respuesta con la que, a pesar de llevar emoticonos de risa, ha querido dejar muy clara la situación.