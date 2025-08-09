Pedri, sobre el Balón de Oro: "¿Por qué no puedo soñar con ganarlo algún día?"

Lamine Yamal, Pedri y Fabian Ruiz figuran en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro, dominada por el PSG con nueve nombres y que no contiene ningún antiguo ganador, indicaron este jueves los organizadores.

Con cuatro jugadores, el Barcelona es el segundo club con más representantes en la lista de candidatos al prestigioso premio que será entregado el próximo 22 de septiembre en una gala en París, puesto que también figuran el polaco Robert Lewandowski y el brasileño Raphinha.

El club catalán, ganador de la Liga, la Copa y la Supercopa de España, se quedó a las puertas de la final de la Liga de Campeones y también opta al premio de mejor club del año, además de haber colado a su técnico, el alemán Hansi Flick, en la lista de postulantes al premio Cruyff al mejor entrenador del año.

De hecho, Pedri, a sus 22 años, está entre los candidatos por segundo año, tras haber quedado en el puesto 24 en 2021. El jugador del Barcelona ha asegurado en una entrevista en France Football que se ve ganador del Balón de Oro. "Muchas veces se lo llevan los delanteros, pero el premio a Rodri demuestra que hay que valorar más el papel de los centrocampistas. ¿Por qué no puedo soñar con ganarlo algún día?", se preguntó.

EFE Pedri y Lamine Yamal celebra el 1-0 del Barcelona contra el Real Madrid.

"Trabajé duro la temporada pasada y creo que rendí a un muy buen nivel. A nivel colectivo, las cosas también fueron muy bien, pero la derrota contra el Inter sigue presente en nuestra mente. Hemos mejorado respecto a la temporada 23/24 y queremos mejorar esta temporada", reconoció.

En cuanto a su meta en para esta nueva temporada, lo tiene claro: "Llegar a la final de la Champions League". Una afirmación que llega después de que los azulgranas cayeran en las semifinales contra el Inter de Milán.

Por otro lado, Pedri aseguró que "el Camp Nou significa mucho para nosotros. Echamos muchísimo de menos jugar allí. El ambiente allí es completamente diferente al del estadio de Montjuïc".