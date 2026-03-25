Real Sociedad: debate sobre Matarazzo y fragilidad defensiva

Bretos y Aperribay siguen una sesión de trabajo de la Real Sociedad a las órdenes de Matarazzo | Foto: Juan Herrero

La Real Sociedad centra este miércoles el foco informativo en Deportes COPE Gipuzkoa con una nueva edición de Tiempo de Txoko (escucha en directo pinchando AQUÍ), que se emitirá desde las 15:25 horas. El programa, dirigido y presentado por Marco Antonio Sande, abordará el momento del equipo tras la derrota en Villarreal, en plena semana de parón internacional.

La tertulia contará con la participación de Mauri Idiakez, David Juanmartiñena y Roberto López Ufarte, en un contexto marcado por las dudas deportivas, el calendario inmediato y la tensión social en torno a decisiones recientes del club.

DV y Real Sociedad Roberto López Ufarte, comentarista de Tiempo de Juego y leyenda de la Real Sociedad

El debate táctico: Matarazzo en el centro

El análisis arranca en el estadio de La Cerámica. La derrota ante el Villarreal no solo dejó puntos en el camino. También abrió un debate de fondo sobre el planteamiento de Pellegrino Matarazzo.

El equipo volvió a mostrar fragilidad defensiva. El dato es claro: 45 goles encajados en Liga. Una cifra que condiciona cualquier aspiración europea.

El enfoque de la tertulia será directo. ¿Exceso de valentía? ¿Falta de ajuste? ¿Problema estructural o puntual?

Kubo y el contexto del parón

Mientras tanto, la Real trabaja en Zubieta con muchas ausencias. Hasta diez internacionales del primer equipo están convocados con sus selecciones.

En ese escenario, una noticia positiva: Take Kubo sigue dando pasos. El japonés ya se entrena parcialmente con el grupo y apunta al partido ante el Levante del próximo 4 de abril.

El parón, por tanto, tiene doble lectura. Permite recuperar efectivos, pero frena el ritmo competitivo.

AnderUria.PH Take Kubo durante una sesión de trabajo en Zubieta

Internacionales y escaparate

La semana internacional también coloca a varios jugadores en el foco. Remiro, Oyarzabal, Barrene, Soler o Jon Martín tendrán minutos en distintos escenarios.

Para algunos, oportunidad. Para otros, riesgo físico. Y para el club, un escaparate constante.

Remiro, entradas y clima social

Más allá del césped, la tertulia abordará dos frentes abiertos.

Primero, la renovación de Álex Remiro. Sin avances públicos. Con ruido externo.

Segundo, la gestión del reparto de entradas para la final de Copa. Un asunto que ha generado malestar en parte de la masa social y que sigue muy presente en el debate.

Lo inmediato: Levante y Alavés

En lo deportivo, el calendario aprieta. La Real recibirá en Anoeta al Levante y al Alavés en sus próximos compromisos en casa.

Dos partidos que pueden marcar el rumbo final del equipo en Liga.

Polideportivo guipuzcoano

El programa también repasará la actualidad del deporte guipuzcoano:

— SD Eibar recibe a Las Palmas en Ipurua

— El Sanse visita al Almería

— El IDK Euskotren arranca la Copa de la Reina ante Zaragoza

— Final del Parejas en pelota: Altuna/Ezkurdia contra Laso/Albisu

Una tertulia con identidad

Tiempo de Txoko se consolida como uno de los espacios de análisis más reconocibles de Deportes COPE Gipuzkoa, con voces autorizadas y enfoque local.

Hoy, con un contexto claro: parón competitivo… pero máxima exigencia en el análisis.