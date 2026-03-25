El Sporting pide al Ayuntamiento de Gijón más de 6.000 euros para celebrar en El Molinón el sorteo de la Copa de la Reina de hockey

El Real Sporting de Gijón, como ha adelantado este miércoles Deportes COPE Asturias, ha solicitado al Ayuntamiento de Gijón una cifra superior a los 6.000 euros para ceder el estadio de El Molinón para el sorteo de la Copa de la Reina de hockey sobre patines, que se disputará en el Palacio de los Deportes de la Guía entre el 14 y el 17 de mayo.

La propuesta municipal buscaba un marco emblemático para el deporte gijonés, pero se encontró con la exigencia económica del club. Esta petición ha generado desconcierto en el Ayuntamiento, dado que el Sporting disfruta del uso de El Molinón, un equipamiento de titularidad municipal, a cambio de un alquiler simbólico de un euro al año.

El Ayuntamiento ha accedido a pagar la cantidad propuesta por el club rojiblanco y, finalmente, el sorteo se celebrará este jueves desde las 11:00 de la mañana en El Molinón.

Crece la brecha con la afición

Este episodio se suma al plante de la afición del Sporting tras los precios establecidos por la directiva para el 'Dia de Ayuda al Club' ante el Deportivo de La Coruña (sábado, 21:00 horas). La percepción de que "lo importante es el dinero" para el Grupo Orlegi se ha extendido en el entorno del club.

La relación entre club y Ayuntamiento es distante desde el proyecto para el Mundial 2030 que encabezó Alejandro Irarragorri, presidente del Grupo Orlegi y máximo accionista del Sporting de Gijón, que se encontró con el rechazo frontal de Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón.