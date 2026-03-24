Joseba Larrañaga sentencia en 'La Charla de la COPE': "Matarazzo se equivocó en el planteamiento"

La dolorosa derrota de la Real Sociedad en el estadio de La Cerámica ante el Villarreal (3-1) ha encendido el debate en la víspera del parón por compromisos internacionales. El análisis de la actualidad txuriurdin se ha llevado a cabo en 'La Charla de la COPE', el espacio de debate dirigido por Marco Antonio Sande en Deportes COPE Gipuzkoa. En la tertulia han participado periodistas como Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE; Aitor Silva, director del videopodcast One Club; Andoni Otxotorena, periodista y filósofo; Giovanni Batista, especialista en cantera; y Óscar Imedio, de Deportes COPE Gipuzkoa en Eibar.

Este espacio se puede seguir en directo de lunes a viernes de 15.25 h a 16.00 h en el 99.8 de la FM, así como en cope.es y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego. Además, los podcast de los programas se publican diariamente en las principales plataformas de audio como Ivoox, Spotify y Apple Podcast, y en la sección de audios de cope.es en el País Vasco.

Un planteamiento "erróneo" en La Cerámica

Uno de los puntos centrales de la discusión ha sido el planteamiento del técnico. Para Joseba Larrañaga, la estrategia inicial fue un error. "Creo que se equivocó en el planteamiento y que no le salió bien el partido, y que además la Real no tuvo la capacidad para reconducirlo en ningún momento", afirmó el comunicador, quien además señaló que la situación en LaLiga no permite "hacer experimentos raros". En la misma línea, Andoni Otxotorena apuntó que "ante estos equipos hay que salir un poquito más cubierto, intentar ser un poquito más reactivos y no tan valientes".

No creo que los puntos estén como para tirarlos ahora mismo en la liga para hacer experimentos raros" Joseba Larrañaga Periodista y presentador de El Partidazo de COPE

Por su parte, Aitor Silva fue aún más contundente al valorar la actuación del equipo en Villarreal. "Lo malo, todo", sentenció. Silva considera que el equipo no puede permitirse "jugar de tú a tú" ante rivales "que te sacan cuatro veces tu presupuesto", calificando el planteamiento de inviable y abogando por un equipo "más replegado".

La defensa y el futuro de Remiro, a examen

La fragilidad defensiva, con 45 goles encajados en lo que va de temporada, ha sido otro de los focos del debate. Aunque el duelo entre Aramburu y Moleiro fue destacado, Andoni Otxotorena ha defendido que no se debe personalizar en un solo futbolista. "Yo creo que, en general, todos estuvieron mal. El contexto del partido no era propicio para ellos", explicó, señalando que la responsabilidad del balance defensivo debe ser colectiva.

La portería también ha generado un intenso debate, centrado en la figura de Álex Remiro. El guardameta, que llegó libre del Athletic Club, todavía no ha renovado su contrato, y su futuro es incierto. Durante la tertulia se recordó el gran servicio que ha dado al club, aunque una de las opiniones más contundentes fue: "Si se va Remiro, voy a dormir muy tranquilo".

AnderUria.PH Alex Remiro, portero de la Real Sociedad, se estira para detener un balón en unos ejercicios de entrenamiento en Zubieta

Andoni Otxotorena se ha mostrado desconcertado con la situación, tanto por la postura del club como por las declaraciones del propio portero. "La entrevista que da después del partido me sentó muy mal, no era el momento", comentó, aunque reconoció que en otras ocasiones el jugador ha manifestado su deseo de continuar. Sin embargo, su pronóstico es claro: "Yo ahora mismo soy más de los que pienso que se va, la verdad, su ciclo ha cumplido".

Yo ahora mismo soy más de los que pienso que Remiro se va, la verdad" Andoni Otxotorena Periodista, profesor y filósofo analítico

Parón de selecciones y el regreso de Kubo

El parón ha llegado con diez jugadores de la Real Sociedad repartidos con sus respectivas selecciones. Joseba Larrañaga expresó con ironía su visión sobre las convocatorias: "Si no fuera ninguno, sería mejor, porque estarían tranquilamente en su casa". También calificó como "sorprendente" la llamada de Ander Barrenechea con España, un jugador al que "le está costando mucho tener continuidad por las lesiones".

En el capítulo de buenas noticias, destaca la recuperación de Takefusa Kubo. El propio futbolista japonés se mostró optimista sobre su vuelta: "Estoy recortando un poquito de plazo". Aitor Silva, por su parte, subrayó la importancia de su regreso y el potencial del jugador: "Cuando ha querido, ha sido el mejor de la plantilla. Es un futbolista que siempre ha demostrado una grandísima implicación".