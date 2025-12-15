Entrenador Real Sociedad 2026: Motta, Matarazzo y Rose, opciones

La Real Sociedad ha activado el proceso para definir al entrenador que debe liderar el proyecto deportivo a partir de 2026, una vez iniciada una etapa de transición en el banquillo. Según fuentes próximas al club, la entidad ha optado por separar la gestión inmediata del primer equipo de la decisión estructural, con una solución interina mientras avanza el análisis del relevo definitivo.

En este escenario, Jon Ansotegi e Imanol Agirretxe se mantienen al frente del equipo de manera provisional, una fórmula que permite estabilidad interna y margen de maniobra a la dirección deportiva de la Real Sociedad, encabezada por Erik Bretos, para trabajar sin urgencias en la elección del próximo técnico.

Un perfil claro: experiencia y recorrido internacional

La hoja de ruta que maneja el club pasa por iniciar un nuevo ciclo en 2026 con un entrenador de perfil experimentado, metodología definida y bagaje internacional. En ese contexto, la Real prioriza la opción de un técnico extranjero, entendiendo que puede aportar una visión renovada tras varios años de continuidad en el modelo.

De acuerdo con la información recabada, el abanico de candidatos se ha reducido y tres nombres concentran ahora mismo el foco del análisis: Thiago Motta, Pellegrino Matarazzo y Marco Rose, cada uno con trayectorias y propuestas futbolísticas diferenciadas.

Thiago Motta, el perfil que más consenso genera

El nombre de Thiago Motta es el que más respaldo genera en la reflexión interna. El técnico italo-brasileño destacó en el Bologna, al que dotó de una identidad competitiva reconocible en la Serie A, antes de dar el salto a la Juventus, donde su etapa estuvo condicionada por la exigencia inmediata del club turinés.

EFE Leipzig (Germany), 02/10/2024.- Head coach Thiago Motta of Juventus (L) and Head Coach Marco Rose of Leipzig (R) shake hands before the UEFA Champions League match between RB Leipzig and Juventus in Leipzig, Germany, 02 October 2024. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/FILIP SINGER

Motta representa un modelo basado en el control del juego, con salida limpia desde atrás, peso estructural del mediocampo y presión organizada tras pérdida. En Anoeta se valora su capacidad para construir proyectos, su conocimiento del fútbol europeo y su adaptación a contextos culturales distintos.

El principal condicionante para su llegada sería de carácter económico, debido a su situación contractual, aunque su perfil es el que mejor encaja en una apuesta de evolución profunda del proyecto deportivo.

Pellegrino Matarazzo, método y estabilidad

Otro nombre bien posicionado es el de Pellegrino Matarazzo. El técnico italo-estadounidense firmó un ciclo sólido en el VfB Stuttgart, con ascenso a la Bundesliga y consolidación en la élite, y posteriormente dirigió al Hoffenheim en un contexto de transición.

EFE Sinsheim (Germany), 09/04/2023.- Hoffenheim's head coach Matarazzo Pellegrino reacts during the German Bundesliga soccer match between TSG 1899 Hoffenheim and FC Schalke 04 in Sinsheim, Germany, 09 April 2023. (Alemania) EFE/EPA/RONALD WITTEK CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

Matarazzo destaca por su rigor táctico, orden defensivo y capacidad para estructurar equipos jóvenes, un aspecto especialmente valorado en una plantilla con fuerte presencia de Zubieta. Su perfil discreto y su trabajo diario le sitúan como una opción de continuidad estructural, sin ruido mediático.

Marco Rose, impacto competitivo inmediato

El tercer candidato es Marco Rose, técnico con amplia experiencia en el fútbol europeo. Formado en la escuela Red Bull, ha dirigido al Salzburgo, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund y RB Leipzig, con el que conquistó la Copa de Alemania, el primer título de su historia.

EFE LEIPZIG (Germany), 15/03/2025.- Head coach Marco Rose of Leipzig ahead of the German Bundesliga soccer match between RB Leipzig and Borussia Dortmund in Leipzig, Germany, 15 March 2025. (Alemania) EFE/EPA/FILIP SINGER

Sus equipos se caracterizan por presión alta, ritmo intenso y verticalidad, con una propuesta orientada al rendimiento inmediato. Libre desde marzo de 2025, Rose ya estuvo cerca de llegar a la Real en un momento anterior y sigue siendo una opción muy presente por su experiencia en escenarios de máxima exigencia.

La vía próxima, en segundo plano

De forma paralela, el club ha explorado perfiles con conocimiento profundo de LaLiga, como García Pimienta, Quique Sánchez Flores o Vicente Moreno. Son entrenadores bien valorados por distintos motivos, pero no encabezan actualmente la carrera, según las fuentes consultadas.

Decisión estratégica a medio plazo

La Real Sociedad entiende este proceso como una decisión estructural, no como una respuesta de urgencia. Mientras se mantiene la interinidad, el club trabaja con la vista puesta en definir un rumbo claro para 2026, con un entrenador capaz de liderar un nuevo ciclo deportivo.

El desenlace, en cualquier caso, quedará supeditado a los tiempos del club y a la confirmación oficial de los próximos pasos.

