Oier Fano: "A un director deportivo lo valoro por los fichajes, no por ser el último en firmar"

La tertulia de 'Tiempo de Txoko' en Deportes COPE Gipuzkoa ha acogido un intenso debate sobre la actualidad de la Real Sociedad. Los periodistas Marco Antonio Sande, Mauri Idiakez, Oier Fano, David Juanmartiñena y David Miner han analizado la situación del club, con especial atención al estado físico de la plantilla, la gestión de los fichajes y el papel del entrenador.

Elogios para Casamichana

Uno de los focos de la conversación ha sido la notable mejoría física del equipo. El periodista Oier Fano ha querido romper una lanza a favor de David Casamichana, el preparador físico de la Real Sociedad, a quien atribuye la capacidad del equipo para "sobreponerse a un mal momento y de acabar bien los partidos".

Real Sociedad Los jugadores de la Real Sociedad durante una sesión de trabajo en Zubieta

Críticas a la dirección deportiva

Sin embargo, el mismo Fano ha mostrado una postura muy crítica con la dirección deportiva encabezada por Erik Bretos. Ante las preguntas de sus compañeros por su cambio de criterio, el periodista ha explicado sus motivos para valorar negativamente la gestión del mercado de fichajes de la entidad txuri-urdin.

Lo voy a valorar por los fichajes"

Oier Fano ha justificado su postura de forma contundente: "A un director deportivo ya me vais a permitir, lo voy a valorar por los fichajes. Entonces, si el 1 de agosto, después de tener 10 meses para fichar, es el último que ficha, si queréis, le alabo".

El aprendizaje de sergio francisco

El rol de Sergio Francisco también ha sido objeto de análisis. El periodista David Juanmartiñena ha señalado que percibe que el técnico "está aprendiendo a hacer cambios", una faceta en la que antes no destacaba. Por su parte, Fano ha recordado momentos más complicados del entrenador, aludiendo a la mala racha de resultados que tuvo el equipo: "Cuando llevas 8 puntos de 12 partidos y números de descenso, no podemos decir que es el entrenador del futuro".

Sumar es bueno viniendo de donde venimos" David Miner Periodista y colaborador de Deportes COPE Gipuzkoa

Finalmente, el periodista David Miner ha puesto una nota de calma y perspectiva con una metáfora sobre el estado del equipo. "Cuando vas cuesta abajo y marcha atrás en un coche, no lo puedes meter inmediatamente sexta. Frenas, paras, metes primera, avanzas, metes segunda, y así progresivamente", ha explicado Miner, defendiendo que, en la situación actual, "sumar es bueno viniendo de donde venimos" y que el progreso debe ser gradual.