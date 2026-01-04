Adrián Colunga desvela las claves de la victoria del Real Murcia en Sanlúcar

El entrenador del Real Murcia, Adrián Colunga, ha analizado la importante victoria de su equipo por 0-2 ante el Atlético Sanluqueño, un resultado que asienta a los granas en los puestos de fase de ascenso. El técnico ha calificado los puntos como "muy importantes" en un contexto complicado por el estado del césped y por ser el primer encuentro tras el parón navideño, donde "cuesta entrar al partido".

Colunga ha explicado que en la primera parte el equipo necesitó hacer correcciones en la vigilancia para controlar a un jugador rival descolgado, algo que se resolvió al final de ese periodo. "La segunda parte creo que fue nuestra", ha afirmado, mostrando su satisfacción con el rendimiento general del equipo. "Me ha gustado el equipo, hemos competido", sentenció.

La revolución de los cambios

El preparador grana ha puesto el foco en el revulsivo que supusieron los jugadores que entraron desde el banquillo. "Los cambios de Juan Carlos Real, Alex Schalk y Flakus nos han dado la vida", ha asegurado. Para Colunga, esta es la prueba de la fortaleza del grupo, ya que "esto es un equipo, que cualquiera que sale te ayuda a ganar y, bueno, el trabajo ha sido genial".

Además, ha profundizado en el acierto de las sustituciones, explicando que el perfil de Bustos, diferente al de Cristo, permitió encontrar más jugadores entre líneas en la segunda mitad. Sobre Juan Carlos, ha sido tajante: "Me parece un jugador diferencial, una suerte que esté con nosotros", elogiando su capacidad para manejar los tiempos del partido.

Flakus, de la crítica al doblete

Mención especial ha recibido Flakus, autor de los dos goles y que ya suma siete tantos esta temporada. "Ahora ya son unos números fantásticos", ha comentado Colunga, quien ha defendido al delantero de las críticas. "Se le juzga por el gol, pero el trabajo sin balón, espectacular. Las presiones, el querer ayudar al equipo...", ha añadido el técnico, considerando el doblete como un "premio" a su esfuerzo.

Colunga ha insistido en la relevancia de contar con una plantilla amplia y la posibilidad de realizar cinco cambios, lo que permite "diferentes planes de partido". También ha tenido palabras de ánimo para el Atlético Sanluqueño, un equipo que considera que "tiene mimbres para poder salir de ahí" y al que conoce bien, ya que el propio Murcia estuvo en una situación similar en la clasificación.

Finalmente, el entrenador ha preferido no mirar más allá del próximo encuentro contra el Hércules. "Ahora a recuperar, tenemos un viaje largo y a pensar en el siguiente partido", ha concluido, reiterando su "confianza al 100 por 100 en todos los jugadores" para continuar con la buena dinámica de resultados.