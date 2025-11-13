Marco Antonio Sande, a los impacientes con la Real: "El que pretenda confirmarse antes de bautizarse se equivoca"

El jefe de Deportes de COPE Gipuzkoa, Marco Antonio Sande, ha pedido calma y paciencia con la situación actual de la Real Sociedad. Sande ha señalado que el proyecto deportivo necesita un proceso de maduración tanto en el juego como en los resultados, y ha criticado a quienes exigen un rendimiento inmediato.

El que pretenda confirmarse antes de bautizarse se equivoca" Marco Antonio Sande Jefe de Deportes COPE Gipuzkoa

Una etapa de transición

El periodista ha recordado que el propio club, a través de su "presidente de un consejo de administración", ya ha advertido en repetidas ocasiones que se debe "abrir un nuevo libro". Esta etapa de transición, ha admitido Sande, "es difícil de aceptar" si se tiene en cuenta el elevado "presupuesto que tiene la Real", pero es una realidad que, según su criterio, se debe asumir.

El que no acepte el error, el fallo en el camino, se va a pegar de de bruces contra la pared" Marco Antonio Sande Jefe de Deportes COPE Gipuzkoa

Finalmente, Marco Antonio Sande ha insistido en que es fundamental entender que los tropiezos forman parte de cualquier proceso de crecimiento. Ha lanzado una última advertencia para quienes no lo comprendan: "El que no acepte el error, el fallo en el camino, se va a pegar de bruces contra la pared".