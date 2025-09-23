Coudet pide reacción inmediata tras la derrota ante el Sevilla

Coudet analizó el tropiezo más reciente, hace tres días en Mendizorroza frente al Sevilla, asumiendo fallos propios: “Obviamente que nos dolió, pero hay que dar la vuelta a la página. Vienen dos partidos en muy pocos días, fuera de casa, y lo tenemos más que claro: los puntos que hemos perdido en casa los tenemos que recuperar afuera”.

El entrenador reconoció que el equipo estuvo “muy errático, muy impreciso, sobre todo en la primera mitad”. Según explicó, las pérdidas sin presión del rival fueron determinantes: “Erramos mucho donde podríamos haber sido mucho más claros. Eso contagia, y después es muy difícil enderezar”.

Pese a ello, subrayó que el Alavés fue competitivo: “Somos un equipo que siempre está en partido y que juega de igual a igual contra cualquier rival. Nos hemos medido a equipos que en la previa estaban por encima de nosotros y hemos competido”.

Rotaciones y confianza en el grupo

Con tres partidos en una semana, Coudet no descartó cambios en el once: “Todo es posible. El grupo está muy bien, con una competencia interna muy buena y muy pareja. Armamos un grupo, no un once”. El técnico argentino destacó la preparación de la plantilla: “Al que le toque jugar, confío en que va a estar a la altura. Entrenamos de la misma manera y podemos modificar en base al rival, pero todos tienen las mismas herramientas”.

El rival y la importancia de corregir

Sobre el próximo adversario, el Getafe, Coudet fue claro: “Es un equipo que compite mucho, con una idea clara y un entrenador que conoce muy bien la liga. Será un partido muy duro”. El argentino insistió en centrarse en su propio equipo: “Hablar tanto del rival nos haría dejar de pensar en lo que tenemos que hacer nosotros. Queremos jugar de la misma manera en casa y fuera, ser protagonistas y buscar los tres puntos”.

También negó que el principal problema de la derrota en la última jornada fuese físico: “En todos los datos físicos fuimos superiores al Sevilla, pero el fútbol consiste en pasársela a uno del mismo color y en eso fallamos. No se trata de correr más, sino de jugar mejor”.

Debate sobre posiciones y variantes

Preguntado por las bandas, reconoció que algunos futbolistas actúan fuera de su posición natural: “Car se siente más cómodo como mediapunta, pero ha jugado muy bien en la izquierda, incluso contra el Levante fue el mejor de la cancha”. Coudet defendió la versatilidad de su plantilla: “Los jugadores que juegan bien pueden hacerlo en cualquier lado. Seguiremos trabajando para encontrar el mejor funcionamiento”. Jóvenes y proyectos de futuro

Paciencia con Yusi

El técnico dedicó tiempo a valorar a los más jóvenes, en especial a un fichaje de 19 años: “Es tiempo y trabajo. El club ha hecho una inversión a cuatro años. Puede jugar mañana o dentro de dos temporadas, pero la idea es que vaya creciendo y mejorando”. También citó a Pinillos, Digo y Víctor como ejemplos de futbolistas en proceso de adaptación: “Estamos intentando potenciar a jugadores jóvenes. Somos un club con limitaciones económicas, pero estoy muy conforme con lo que hemos formado”.

MARAS NO CUENTA

El entrenador confirmó que cuenta con toda la plantilla disponible físicamente para el próximo encuentro. Sin embargo, aclaró el caso de un futbolista que no entra en sus planes: “Hablé con él desde la pretemporada, fui claro y le dije que no iba a tener participación. Es un buen chico y un gran profesional, pero he sido sincero desde el inicio. No hay ningún misterio”.